Oyun dünyasının önemli bir yönüne odaklanarak, video oyunlarındaki karakterleri seslendiren bazı ünlü sinema oyuncularını ele alıyoruz.

Eskiden, video oyunlarının çıkacak olması fikri insanları âdeta çılgına döndürüyordu. İnteraktif bir şekilde kendi yönetebileceğimiz karakterler, insanlara oldukça şaşırtıcı geliyordu. Özellikle de bu video oyunlarının ilk çıktığı zamanlarda. Sonrasında geçen günler, aylar hatta yıllar içinde oyuncular; grafikler, hikâye, mekanikler, vuruş hissi gibi giderek artan beklentiler içine girdi.

Bu noktada, birçok oyuncunun göz ardı ettiği bir şey daha var elbette: ayrı prodüksiyon, yüksek bütçeler ve sandığımızdan daha karmaşık olan seslendirme konusu. Kimi seslendirmenler sıradan kişilerken kimileri ise hepimizin tanıdığı ünlü sinema yıldızları. Gelin, hep birlikte oyun karakterlerini seslendiren bazı ünlü sinema yıldızlarına göz atalım.

Çoğumuzun ‘’Star Wars’’ serisinden tanıdığı Luke Skywalker karakterine can veren Mark Hamill, oyun dünyasında ise "Batman: Arkham" serisindeki Joker’in sesi olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Friends dizisindeki Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry, aynı zamanda Fallout: New Vegas'ta Benny karakterine sesiyle hayat veriyordu.

How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Barney Stinson'a hayat veren Neil Patrick Harris, Saints Row 2'de de DJ Veteran Child'ın sesi.

Dishonored evreninin küçük prensesi Emily Kaldwin'i seslendiren isim olan Chloe Moretz'i de çoğu sinema severin oldukça yakından tanıdığına eminiz.

Marvel dünyasının Nick Fury'si Samuel L. Jackson, tüm oyun severlerin bildiği GTA: San Andreas'taki komiser abimiz Frank Tenpenny'nin seslendirmenliğini üstleniyor.

Game of Thrones dizisinin izlemeye doyamadığımız efsane karakter Ned Stark'ı canlandıran Sean Bean, The Elder Scrolls IV: Oblivion'da İmparator Martin Septim'in sesi olarak karşımıza çıkıyor.

Assassin's Creed: Mirage oyunundaki Dervis karakterinin seslendirmesini ise Memet Ali Alabora üstleniyor.

Sizin bunlar arasında en çok şaşırdığınız hangisi oldu?

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