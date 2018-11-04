En iyi oyun deneyimini vadeden 5 klavyeyi sizler için listeledik.

Klavyeler, bir oyuncu için sistemin -bilgisayarın kendisinden sonra- en önemli parçalarından bir tanesi. Farklı şekil, boyut ve diğer özelliklerle gelen klavyeler, oyun için özelleştirildiğinde bir gösteriş aracı bile olabiliyor. Biz de sizler için hem en şık hem de en iyi oyuncu klavyelerinden 5 tanesini listeledik.

Listemize başlamadan önce şu kısa bilgileri verelim:

Switch ve Tip: Her tuşun altında bulunan ve basmayı algılayan bu yapılar mekanik ve membran olarak ikiye ayrılıyor. Oyun klavyeleri çoğunlukla mekanik olup farklı seçeneklerle gelirken, nispeten ucuz çözümlerde membran tercih ediliyor.

Anti-ghosting: Bu teknoloji aynı anda birden fazla tuşa basıldığında her birinin doğru zamanlarda tam olarak algılanmasını sağlıyor. Eski klavyelerde çok rastlamadığımız bu özellik, artık neredeyse her oyuncu klavyesinde standart.

Arkadan aydınlatma: Adından da anlaşılabileceği gibi arkadan aydınlatma, klavyenin ışıklandırılmasına yardımcı oluyor. Bazı klavyeler tek renkli aydınlatmaya sahipken bazıları da RGB aydınlatmaya sahip.

1. Razer Huntsman Elite

Switch: Razer Opto-Mekanik

2. HyperX Alloy Elite RGB

Switch: CHERRY® MX

3. SteelSeries Apex 150

Switch: Quick Tension membren

4. Logitech G610 Orion

Switch: CHERRY® MX (Red, Brown, Blue)

5. Corsair K63

Switch: CHERRY® MX Red