Oyun tutkunları için tasarlanmış premium oyun telefonu Razer Phone 2'nin detaylı incelemesi.

Bazılarımız oyunlara o kadar düşkün ki telefonunda bile saatlerce oyun oynamak isteyebiliyor. Razer ise Razer Phone 2 ile bu gibi durumlara yeni bir kapı aralıyor. Peki, Razer Phone 2’yi diğer telefonlardan ayıran özellikler ne? Bu sorunun cevabını sizler için haberimizde veriyoruz.

Tasarım

İlk izlenim önemlidir. Bu sebeple önce tasarımdan bahsetmek yanlış olmayacaktır. Tasarım olarak çerçeveli bir ekranı tercih eden Razer, ön panelde biri aşağıda biri yukarıda olmak üzere iki adet ön çıkışlı hoparlöre ve üst tarafta ön kameraya yer vermiş. Yan tarafta ise parmak izi okuyuculu bir açma kapama tuşu bulunuyor.

Arka Panelde ise telefonu ortalayan yatay şekildeki çift kamerayı görebiliyoruz, ancak biraz çıkıntının olduğunu söylemekte de fayda var. Bunun yanı sıra cihazın arka kısmı Gorilla Glass 5 ile korunan bir cam panelden oluşuyor.

Şık ve sade görünen arka panelde firmanın RGB logosu da bulunuyor.

Ekran

Oyun tutkunları oyun oynarken görüntünün ne kadar önemli olduğunu biliyorlardır. İsminin hakkını veren firma 1440 x 2560 çözünürlüklü 515 ppi bir ekranı bizlerle buluşturuyor. Yenileme hızı ayarlanabildiği gibi çözünürlük de ayarlar kısmından ayarlanabiliyor.

Yenileme hızı demişken cihazın şu an mobil cihazlardaki en yüksek yenileme hızına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. 120 Hz’lik bir yenileme hızına sahip olan cihaz, düşük ekran parlaklığı sebebiyle bizi bazen üzse de gerçekten başarılı bir ekran performansıyla karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı Arayüzü

Razer Phone 2, Android 8.1 sürümüyle gelse de Razer’ın oyun performansını artırmak için yaptığı birkaç dokunuşun dışında Nova Launcher arayüzü yüklü olarak geliyor.

Performans

2,8 GHz’te çalışan Qualcomm Snapdragon işlemcisi 8 GB RAM ile tamamlanmış.

Razer Phone 2, Antutu ve Geekbench testlerinde Mate 20’nin altında bulunsa da yüksek bir performans sergilediği gerçeğini değiştirmiyor.

Batarya

Kimse oyununun yarıda kesilmesini istemez. 4.000 mAh’lik bataryaya ev sahipliği yapan cihaz, yüksek bir batarya sunsa da performansı hakkında aynı şeyi söylemek zor. Batarya kategorisinde diğer amiral gemilerinin arkasında kalan telefonda bir buçuk saatlik bir video izlendiğinde batarya seviyesi yüzde 70’lere düşebiliyor. Bu seviye OnePlus 6T’de yüzde 90’dı.

Telefon şarj seçenekleri olarak birçok seçeneğe sahip. Qi kablosuz şarj desteği bulunan telefon Quickcharge 5 özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca batarya tasarrufu modu da mevcut.

Kamera

Mate 20 Pro ya da LG V40’ın aksine telefon üç kamerayla değil, 12 MP’lik iki adet kamerayla birlikte geliyor.

Daha çok oyun performansına odaklanmış olacaklar ki telefon mükemmel bir kamera performansı sunmuyor. 4K’ya kadar video çekebiliyor olsanız da yavaş çekim özelliği bulunmuyor ve kalite de ağzınızı açık bırakacak kadar iyi değil.

İyi ışık olan koşullarda gerçekten detaylı fotoğraflar çekebiliyor olsanız da ışık ve detay doğru orantılı şekilde gidiyor. Işık fazla, detay fazla; ışık az, detay az.

Ses

Oyun oynarken ses önemli bir faktördür. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Razer Phone 2’nin hoparlörleri titretiyor.

Ses sizin için önemliyse şu an için piyasada daha iyisinin olmadığını unutmayın. Bu mükemmel ses deneyimi içerisindeki USB-C Type girişini 3,5 mm jack girişine çeviren bir dönüştürücü ile de devam edebiliyor. Ayrıca birlikte gelen dönüştürücü piyasadaki dönüştürücülerden daha iyi bir performans sağlıyor.

Depolama

64 GB’lık dâhili depolama alanını görünce açıkçası şaşırdık. En nihayetinde Razer Phone 2 bir oyun telefonu ve oyunlar artık fazlasıyla yer kaplıyorlar.

MicroSD kart girişi bulunsa da büyük oyunların dâhili hafızada depolanması gerektiği için bu büyük bir sorun haline geliyor. Örneğin telefonunuza Fortnite’ı (2,54 GB), Monster Hunter’ı (3 GB’ın üstünde) ve Injustice 2’yi (1 GB’ın üstünde) yüklediğinizi düşünün. Telefonunuzun hafızasının yüzde 10’unu kullandınız bile. Hem de üç oyunla…

Fiyat

Tabii ki herkesin merak ettiği konu genellikle bu oluyor. Premium oyun telefonu Razer Phone 2, 799 dolarlık fiyat etiketiyle bizi karşılıyor. Bu da KDV gibi vergileri eklemediğinizde yaklaşık 4.350 liraya geliyor. Özelliklerinden bahsettiğimiz telefon fiyatının hakkını veriyor mu sorusunun cevabını vermek size kalmış durumda. Ancak piyasadaki amiral gemilerini de göz önünde bulunduracak olursak Razer Phone 2’nin işi biraz zor gibi görünüyor.