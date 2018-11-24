Merakla Beklenen Red Dead Online Ertelenebilir

Red Dead Online adına henüz bir ses çıkmaması oyuncuları endişelendirmeye başladı.

Red Dead Redemption 2'nin konsol evrenini kasıp kavurduğu bir gerçek. Konsollarda 2018 yılının en çok satılan oyunlarından biri ünvanına şimdiden sahip olmuş oyun, tek kişilik oyuncu modu ile oyuncularını oldukça memnun etmeyi başardı. Oldukça iyi geri dönüş almayı başaran Rockstar Games, henüz Red Dead Online ile ilgili resmi açıklama yapmadığından dolayı bekleyenlerini endişelendirmeye başladı.

Red Dead Redemption 2 için büyük bir genişleme paketi olarak yayınlanacağını bildiğimiz oyun modu, aynı zamanda hiç bir ek ücret istemeyecek. PlayStation 4 ve Xbox One için oynanabilir durumda olan oyun, daha öncesinde online oyun moduna dair bir video paylaşımı ile oyuncuları heyecanlandırmıştı. Tüm oyun dünyası tarafından merakla beklenen Red Dead Online, yayınlanan video ile anlaşıldığı kadarı ile GTA Online tarzında oyun modları da bulunduracak.

Bunların yanında unutmamamız gerek ki teknik olarak Rockstar Games tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani adamlar gelip biz oyunu 2 sene sonrasına planladık dese bir şey diyemeyiz. Ancak gelen bazı sızıntılar tarafından oyunun bu haftalar içerisinde yayınlanacağı bilgisi, tüm oyuncuları bir beklenti içine sokmaya yetmişti. Diğer bir teoriye göre Rockstar Games, Kara Cuma bayramlarının arasında yapacağı bir duyurunun beklenen etkiyi yaratamayacağını düşünmüş olabilir. Umuyoruz ki yakın zamanda resmi bir açıklama ile buluşuruz.