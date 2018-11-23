Red Dead Redemption 2 Online'ın Çıkış Tarihi

Bu yılın en iyi oyunu oylamasında adı sıklıkla geçecek olan Red Dead Redemption 2 Online için gün sayıyoruz.

Red Dead Redemption 2'nin tek kişilik senaryosu gizleriyle ve yan hikayeleriyle oynanmaya devam ediyor. Bununla birlikte oyunu çoktan bitiren oyuncular, çevrim içi modun açılması için tırnaklarını yemeye başlamış durumda. Rockstar cephesinden gelen haberler, artık RDR 2: Online için çok fazla beklemeyeceğimiz yönünde.

İşte Red Dead Redemption 2: Online hakkında bildiklerimiz:

İlk haber, RDR 2: Online'ın bu ayın (Kasım) sonunda oyuncularla buluşacağı yönünde.

Online'ın giriş bölümünün bir binadan veya araçtan kaçış bölümü olacağı düşünülüyor.

Görev yapıları GTA Online ile benzer olacak olsa da ilk etapta GTA Online'ı çeşitlendiren yarış bölümleri gibi yan aktiviteler olmayacak.

Yarış bölümleri ve eğlenceli aktiviteler oyuna yavaş yavaş gelecek.

GTA Online'ın hızlı yapısının aksine Red Dead Redemption 2 çok daha hafif tempolu ve ağır başlı bir yapıya sahip olacak.

Soygun görevlerinin yine periyodik olarak oyuna eklenmesi bekleniyor, ancak ilk açılışta da erişilebilir soygun görevleri de olacak.

Xbox One ve PS4 neslinin sonuna dek GTA Online'ın bayrağını RDR 2 devralacak. Bu anlamda oyunun çok oyunculu modunun en az 2 sene tempolu bir biçimde destekleneceğine emin olabilirsiniz.