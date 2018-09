Oyuncuları Star Wars Dünyasının İçine Alacak VR Oyunu

VR içeriğine Star Wars dışında adam akıllı sığan çok fazla oyun yok. Çünkü biliyorsunuz, ışın kılıçları...

Star Wars'un VR potansiyelini Lucasfilm de görmüş olacak ki firma bugün Star War: Vader Immortal adlı oyununu duyurdu. Oculus'un yakınlarda tanıttığı Quest headset'iyle uyumlu olacak olan oyun, 3 bölümden oluşacak.

Ne yazık ki oyun hakkında isim haricinde çok fazla şey bilmiyoruz. Yayınlanan ufak bir teaser fragmanı oyunun 2019 yılında çıkacağını belirtiyor. Lucasfilm, konunun "daha önce anlatılmamış" olduğunu belirtirken, klasik Star Wars geleneğinde olduğu gibi 3 ana bölümden oluşacağını dile getirdi. Oyunun hikayesini ise Kara Şovalye filminin yazarı David Samuel Goyer yazıyor.

Bu oyun ise Lucasfilm ve Industrial Light and Magic firmalarının Vr ile uğraştığı ilk zaman değil. 2 yıl önce Trials of Tattoine adlı oyunu HTC Vive için piyasaya süren firmalar, Secrets of the Empire ismindeki başak bir oyunu yapmak için The Void ile çalışmıştı. Secrets of the Empire ise geçtiğimiz yıl Disneyland'de insanların beğenisine sunulmuştu.

Trials of Tattoine oyunu kısa ve şirketler için deneysel bir yapımdı. Secrets of the Empire ise gerçek dünyada çok spesifik bir yerde olmanızı gerektiriyordu. Bu yeni oyun görünene göre daha fazla kullanıcıya hitap edecek ve daha önemli olacak.

Oyunun teaser fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: