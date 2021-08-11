Özel Operasyon Aracı Pars 6x6, Sergilenmeye Hazırlanıyor

2019 yılında 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Tedariki Projesi kapsamında TSK için geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Harekat Aracı, 17 Ağustos'ta başlayacak Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Harekat Aracı, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk defa sergilenmek için gün sayıyor. Özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, el yapımı patlayıcıya (EYP) karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren altyapıya sahip yeni harekat aracı, FNSS Savunma Sistemi tarafından milli imkanlarla geliştirildi.

Özgün ve modüler bir zırh yapısına sahip Pars IV 6x6, ihtiyaç halinde kolayca değiştirilebilen silah kulelerine ve 7,62 mm, 12,7 mm makineli tüfek ile 40 mm otomatik bomba atardan oluşan üç ayrı silah türüne sahip.

Pars IV 6x6, kendi türünün en güçlü aracı

6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6, yüksek oranda mayın tehditlerini algılamanın yanı sıra EYP ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı üstün koruma sağlıyor.

Bünyesinde 2 adet bağımsız Sancak Uzaktan Komutalı Silah Sistemi bulunan ve 3 ayrı silah ile 2 kat daha fazla ateş gücü sunan özel harekat aracı, 7 ileri, 2 geri vitesli transmisyonu sayesinde kendi türünün en güçlü örneği olarak karşımıza çıkıyor. TSK'nın önemli araçlarından biri olarak görülen Pars IV 6x6'ın ilk kez sergileneceği yer, 17-20 Ağustos'ta gerçekleşecek ve çok sayıda uluslararası katılımcının yer alacağı IDEF 2021 olacak.