Özel Otobüs Tutup Karantinadan Kaçan Umreciler Yakalandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, umre dönüşü kaçak yollarla Erzurum'a giriş yapmaya çalışan 28 vatandaşın Çorum'da yakalandığını açıkladı. 28 kişilik ekibin bir araya gelerek özel bir otobüs tuttukları ve Corona virüsü karantinasından kaçtıkları belirtiliyor.

Kolaylıkla kişiden kişiye bulaşabilen Corona virüsünde ülkemizdeki toplam vaka sayısı, dün yapılan açıklamalarla birlikte 47’ye çıkmıştı. Açıklamayı resmi Twitter hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tespit edilen 29 vakanın tamamının doğrudan veya dolaylı olarak yurt dışı temaslı olduğunu ve 3’ünün de umreden döndüğünü belirtmişti.

Bu noktada ülkemiz pek çok ülkeyle uçak seferlerini karşılıklı olarak durdurarak virüsü kontrol altında tutmaya çalışırken yaşanan yeni bir gelişme adeta akıllara durgunluk verdi. Umreden dönerken Corona virüsü karantinasına takılmak istemedikleri için kaçak yöntemlerle memleketlerine dönmeye çalışan vatandaşlar, Erzurum Valisi'nin talimatıyla yakalandı.

28 kişi özel bir otobüs tutarak Erzurum’a dönmeye çalışıyordu:

Yapılan açıklamalara göre normal şartlar altında umre dönüşü gözlem altında tutulması gereken vatandaşlar, karantinaya takılmadan Erzurum’a gitmek için özel bir otobüs firmasıyla anlaştılar. Olayı haber alan Erzurum Valisi Okay Memiş, toplamda 28 kişinin yer aldığı otobüsü Erzurum’a gelmeye çalışırken Çorum sınırında yakalattı.

Gün içerisinde kentteki belediye başkanları ve il müdürleriyle bir araya gelerek Corona virüsü hakkında alınacak tedbirleri değerlendiren Vali Memiş, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sırf karantinaya yakalanmamak için böyle bir yönteme başvurduklarını belirten Erzurum Valisi, konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Umreden gelen 28 vatandaşımız özel bir otobüs firmasıyla anlaşarak Erzurum'a gelmeye çalışırken haber bize geldi. Hemen tedbirimizi alarak o vatandaşlarımızın ilimize gelmesini engelledik ve Konya ile Ankara'daki karantina alanına gönderdik. Yine de kaçak göçek gelenler oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsinler. Bu vatandaşlarımızın mutlaka karantinaya alınması lazım. Bu kişileri biz tespit edince hemen alıyoruz. Sağlık taramasının ardından riskli olanları hemen karantinaya alıyoruz"

Ülkemizde şu anda tespit edilen 47 farklı Corona virüsü vakası bulunuyor. Bu vakaların neredeyse tamamının yurt dışı temaslı olduğu belirtilirken yurt dışından dönen vatandaşların 14 gün kuralına uyması konusunda yoğun uyarılar yapılıyor.