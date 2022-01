Kendiyle, aşkla ve halkla sonsuz bir kavgada olan şair Pablo Neruda ve hayatla olan kavgasını en sade biçimiyle anlattığı şiirleri... Asıl adı Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto olan şair Pablo Neruda'nın şiirlerinde aşk ve sevgi temaları hakimdir. Ama sanılmasın ki bu aşk sadece iki insanın birbirine karşı yaşadığı duygu yoğunluğundan kaynaklanan aşktır. Pablo Neruda'ya göre aşk; halka, doğaya, insana, özgürlüğe de adanmış bir kavramdır.

Evet, kavgayı sever Pablo Neruda ve bu durum aynı zamanda dilindedir de. Fakat bunu en iyi, güçlü kaleminden çıkan şiirleriyle anlatır. Aslen Şilili olan Neruda, halka ve emeğe olan düşkünlüğünü, belki de babasının bir işçi emekçisi olmasından alır.

Küçüklüğünden beri işçi sınıfı içerisinde büyümesinden dolayı hakkını ve kavgasını savunmayı öğrenmiştir. Diplomat olmasından dolayı da, birçok ülke ve insan tanıma fırsatı yakalamıştır. 69 yıllık hayatına bir sürü ülkeyi, şiirleriyle de bahsettiği Matilda'ya olan aşkını ve 1971'de kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü gibi değerli ödülleri sığdırmayı başarmıştır. İşte Pablo Neruda'nın aşkı, sevgiyi, halkını ve özlemi anlattığı şiirleri sizler için derledik!

Pablo Neruda şiirleri:

Bu Gece En Hüzünlü Şiiri Yazabilirim

Duyasın Diye Beni

Seviyorum Suskunluğunu

Matilde'ye Sone

Yüz Aşk Sonesi VIII

Sessizliği Arıyorum

Umutsuz Bir Şarkı

Güz Çiçeklerinden Nazım'a Çelenk

O'na yazdığı belki de son şiir: Bu Gece En Hüzünlü Şiiri Yazabilirim

Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim

Şöyle diyebilirim: gece yıldızla dolu

Ve yıldızlar, masmavi titreşiyor uzakta

Şakıyarak dönüyor gökte gece rüzgarı.

Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim

Sevdim ben onu, o da beni sevdi bir ara.

Kollarıma aldım bu gece gibi kaç gece

Kaç defa öptüm onu sonsuz göğün altında

Sevdi beni o ben de bir ara onu sevdim

O durgun, iri gözler sevilmez miydi ama



Bu gece en hüzünlü şiiri yazabilirim.

Yokluğunu düşünüp, yitmesine yanmakla

Duyup geceyi, onsuz daha engin geceyi.

Ota düşen çiy gibi, düşmekle şiir cana

Ne gelir elden, sevgim onu tutamadıysa.

Gece yıldız içinde, o yoldaş değil bana

Hepsi bu. uzaklarda şarkı söylüyor biri.

Yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca

Gözlerim arar onu, yaklaştırmak ister gibi

Yüreğim arar onu, o yoldaş değil bana



Artık sevmiyorum ya nasıl, nasıl sevmiştim

Sesim arar rüzgarı ulaşmak için ona

Ellere yar olur. öpmemden önceki gibi.

O ses, ışıl ışıl ten ve sonsuz bakışlarla

Artık sevmiyorum ya severim belki yine

Ne uzundur unutuş ah ne kısadır sevda

Böyle gecelerde kollarıma aldım çünkü

Yüreğim dayanmıyor yitmesine kolayca



Belki bana verdiği son acıdır bu acı

Belki son şiirdir bu yazdığım şiir ona

Aşık olduğu kadına açık çağrı: Duyasın Diye Beni

Duyasın diye beni incelir sözlerim arasıra

Kumsallarda martıların izleri gibi.

Gerdanlık, esrik çıngırak

Üzümler gibi tatlı ellerin için.

Ve uzakta görürüm sözlerimi, bakarım.

Benim değil senin onlar.

Tırmanırlar eski acıma sarmaşıklar gibi.

Tırmanırlar öyle nemli duvarlara.

Bu kanlı oyunun sensin sahibi.

İşte kaçışıyorlar karanlık inimden.

Sen hepsiyle dolusun, seninle dolu hepsi.

Senden önce sardılar yerleştiğin ıssızlığı

Ve benim hüznüme alıştılar sana değil.

Desinler isterim şimdi sana demek istediğimi

Duyasın diye onları beni duyduğun gibi.

Bir bunaltı rüzgarı sürüklüyor sözlerimi.

Düş kasırgaları deviriyor ikide bir.

Başka sesler duyuyorsun acılı sesimde.

Eski ağızlardan ağıt, eski işkencelerden kan.

Sev beni dost. Bırakma beni. İzle beni.

İzle beni dost, şu bunaltı dalgasında.

Ama aşkının rengine bürünüyor sözlerim.

Sen sarıyorsun işte, sen dolduruyorsun hepsini.

Bir sonsuz gerdanlık yapıyorum onlardan

Üzümler gibi tatlı, beyaz ellerin için.

Özlemek ancak bu kadar duru anlatılabilir: Seviyorum Suskunluğunu

Seviyorum suskunluğunu, sanki sen

yokmuşçasına burada

duyarsın beni uzaktan, dokunmaz sana sesim.

Uçup gitmiş gibi gözlerin

ve ağzın bir öpüşle mühürlenmiş.

Seviyorum suskunluğunu, çok uzakta

görünüyorsun

Sanki yas tutuyorsun, kumrular gibi cilveleşen

kelebek benzeri.

Uzaklardan duyuyorsun beni, ulaşmıyor sana sesim.

Bırak da varayım dinginliğine sessizliğinde.

Ve konuşayım sessizliğinle

bir lamba gibi parlak, bir yüzük gibi yalın.

Gece gibisin, suskunluğun ve takım yıldızlarınla

Yıldızlarınki gibidir sessizliğin, öyle uzak, önyargısız.

Seviyorum suskunluğunu, sanki sen yokmuşçasına burada

uzakta ve hüzün dolu, sanki ölmüşsün gibi.

İşte o zaman bir sözcük yeter

Uçarım, uçarım sevinciyle yaşadığının.

Pablo Neruda'nın 'Yüz Aşk Sonesi' kitabını ithaf ettiği kadına dair: Matilde'ye Sone

Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman,

çünkü iki yüzüyle karşına çıkar hayat.

Bir sözcük sessizliğin kanadı olur bakarsın,

ateş de pay alır kendine soğuktan.

Seni sevmeye başlamak için seviyorum seni,

sana olan sevgimi sonsuzlaştıracak

bir yolculuğa yeniden başlamak için:

bu yüzden şimdilik sevmiyorum seni.

Sanki ellerindeymiş gibi mutluluğun

ve hüzün dolu belirsiz bir yarının anahtarları

hem seviyorum, hem de sevmiyorum seni.

Sevgimin iki canı var seni sevmeye.

Bu yüzden sevmezken seviyorum seni

ve bu yüzden severken seviyorum seni.

Neruda'nın ne kadar güzel sevdiğinin kanıtı: Yüz Aşk Sonesi VIII

Gözlerin ayın rengini barındırmasaydı

ve balçıktan günleri, çalışmayı ve ateşi,

ve yakalayamadığın havanın esnekliğini,

kehribar olmasaydın bir hafta uzunluğunda,



ve sonbaharın boru çiçekleri arasında yükselen

o sarı an olmasaydın

ve uğraşarak gökteki unun arasında

pırıltısında ayın yaptığı ekmek de olmasaydın,



sevmezdim seni o zaman, ey çok sevdiğim!

Kollarında kucaklarım var olan her şeyi,

kumu, zamanı, yağmurun ağacını,



ve her şey yaşar ben yaşayayım diye:

mesafesiz görürüm her şeyi:

senin hayatında duyumsarım yaşayan her şeyi.

Aşk, güz, kış, yaz ve sevdiği kadının gözleri: Sessizliği Arıyorum

Şimdi rahat bırakabilirler

Artık alışabilirler bensizliğe.

Kapatıyorum gözlerimi.

Beş şey istiyorum yalnız,

beş seçilmiş kök.

Biri sonsuz aşk.

Öbürü görmek güzü.

Yaşayamam uçuşan

toprağa düşen yapraklar olmadan.

Üçüncüsü ağır kış,

sevdiğim yağmur, okşayışı

ateşin kaba soğukta.

Dördüncüsü yaz,

karpuz gibi yuvarlak.

Ve beşincisi, gözlerin senin.

Matildem benim, sevdiceğim,

uyumak istemem gözlerin olmadan

yaşamak istemem bana bakmazsan:

sana ayarlıyorum baharı

izlesin diye beni bakışlarınla.

Bunlar dostlarım, bütün istediğim.

Hiç bir şeye yakın, her şeye yakın.

Şimdi gidebilirler isterlerse.

Öyle çok yaşadım ki, bir gün

unutacaklar beni ister istemez,

silerek karatahtadan:

tükenmezdi benim yüreğim.

Ama sessizliği aradığım için

düşünmeyin öleceğimi:

tersi doğru bunun:

yaşayacağım ben.

Var olup süreceğim.

Yaşayamam, yine de

fışkırıp durmazsa içimde ekinler,

filizler ilkin, toprağı delip geçen,

varmak için ışığa,

ama karanlıktır toprak ana:

karanlıktır benim derinlerim:

sularda bir kuyu gibiyim ben

ardında yıldızlar bıraktığı gecenin

ve kırlarda yapayalnız sürüp gittiği.

Bunca yaşamış olmamdan

isteyişim yaşamayı bunca çok.

Hiç böyle berrak olmamıştı sesim,

öpüşlerim bunca zengin.

Şimdi her zamanki gibi erken.

Bir arı oğulu ışık.

Günle bırakın beni.

İzin istiyorum doğmak için.

Halkıyla ve aşkıyla olan kavgası: Umutsuz Bir Şarkı

Çıkıp geliyor hayalin beni saran geceden.

Denize karıştırıyor inatçı yakınışını ırmak.



Terk edilmiş, gün batımındaki rıhtımlar gibi.

Ayrılık saati bu, ey terk edilmiş!



Yağıyor yüreğime soğuk taç yaprakları.

Ey yıkıntı uçurumu, vahşi mağarası kaza geçirenlerin.



Sende toplanır savaşlar ve uçuşlar.

Yükselir senden şarkı kuşlarının kanatları.



Bir uzaklık gibi yuttun her şeyi.

Deniz gibi, zaman gibi sende battı her şey!



Saldırı ve öpüşün mutlu saatiydi o.

Deniz feneri gibi parıldayan o esrime saati.



Uçuş korkusu, kör dalgıç öfkesi,

çalkantılı esrikliği aşkın, sende battı her şey!



Kanatlandı, yaralandı ruhum pusun çocukluğunda.

Kayıp keşif, sende battı her şey!



Sarıp sarmaladın acıyı, tutunuyorsun arzuya,

kendinden geçmişsin üzüntüyle, sende battı her şey!



İttim gölge duvarını geriye,

arzu ve eylemin ötesine, yürüdüm gittim.



Ah, ten, benim tenim, sevip yitirdiğim kadın,

seni çağırıyorum yaslı saatte, sana adıyorum şarkımı.



İçine aldın sonsuz sevecenliği bir fanus gibi

ve tuz buz etti seni sonsuz unutuluş.



Oradaydı adaların kara yalnızlığı,

orada sevda kadını, sardı kolların beni.



Susuzluk ve açlık vardı, meyveydin sen.

Acı ve yıkıntı vardı, mucizeydin sen.



Ah kadın, bilmem nasıl erittin beni

ruhumun toprağında, kollarının arasında!



Ne korkunç ve ne kısa oldu sana olan tutkum!

Ne zorlu ve ne esrik, ne gergin ve ne aç.



Öpücükler mezarlığı, sönmedi hâlâ yangını mezarlarının

yanar hâlâ kuşların gagaladığı verimli dalların.



Ey ısırılmış ağız, ey öpülmüş organlar,

ey aç dişler, ey sarmalanan bedenler.



Ey umut ve çabanın çılgın bağlanışı,

içinde kaynaşıp umutsuzlandığımız.



Ve sevecenlik, su ve toz kadar hafif,

başlar sözcük belli belirsiz dudaklar arasında.



Yazgımdı bu içinde geçti özlem yolculuğum

ve orada yıkıldı özlemim, sende battı her şey!



Ey yıkıntı uçurumu, içine düştü her şey,

çekmediğin hangi üzüntü kaldı, hangi dalgalar kaldı

seni yutmayan.



Yine de seslendin, şarkı söyledin dalgalardan dalgalara.

Dikilip bir gemici gibi pruvasında geminin.



Çiçek açarsın şarkılarla hâlâ, hâlâ kırılırsın akıntılarda.

Ey yıkıntı uçurumu, açık ve acı kuyu.



Solgun kör dalgıç, derinliklerin bahtsızı,

kayıp kaşif, sende battı her şey!



Ayrılık saati bu, hoyrat, bu gibi saat.

Gecenin tüm zaman çizelgelerine işaretlendiği an.



Sarar kıyıyı hışırdayan kuşağı denizin.

Yükselir soğuk yıldızlar, göç eder kara kuşlar.



Terk edilmiş, günbatımındaki rıhtımlar gibi.

Titrek bir gölge kaldı ellerimde oynaşan.



Ah, her şeyden uzak. Her şeyden uzak.



Ayrılık saati bu. Ey terk edilmiş!

'Onun yanında biz şair bile olamayız' diyerek Nazım Hikmet'e ithaf ettiği şiir: Güz Çiçeklerinden Nazım'a Çelenk

Niçin öldün Nâzım?

Ne yaparız şimdi biz

şarkılarından yoksun?

Nerde buluruz başka bir pınar ki

onda bizi karşıladığın gülümseme olsun?

Seninki gibi ateşle su karışık

acıyla sevinç dolu,

gerçeğe çağıran bakışı nerde bulalım?

Kardeşim,

öyle derin duygular, düşünceler yarattın ki bende,

denizden esen acı rüzgâr

kapacak olsa bunları

bulut gibi, yaprak gibi sürüklenir,

yaşarken seçtiğin

ve ölümden sonra sana barınak olan

oraya, uzak toprağa düşerler.

Al sana bir demet Şili kasımpatlarından,

al güney denizleri üstündeki ayın soğuk parlaklığını,

halkların savaşını, kendi dövüşümü

ve yurdumun kederli davullarının boğuk gürültüsünü

kardeşim benim, dünyada nasıl yalnızım sensiz,

çiçek açmış kiraz ağacının altınına benzeyen yüzüne hasret,

benim için ekmek olan, susuzluğumu gideren, kanıma güç

veren dostluğundan yoksun.

Hapisten çıktığında karşılaşmıştık seninle,

zorbalık ve acı kuyusu gibi loş hapisten,

zulmün izlerini görmüştüm ellerinde,

kinin oklarını aramıştım gözlerinde,

ama parlak bir yüreğin vardı,

yara ve ışık dolu bir yürek.

Ne yapayım ben şimdi?

Tasarlanabilir mi dünya

her yana ektiğin çiçekler olmadan?

Nasıl yaşamalı seni örnek almadan,

senin halk zekânı, ozanlık gücünü duymadan?

Böyle olduğun için teşekkürler,

teşekkürler türkülerinle yaktığın ateş için.