Nobel Komitesi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Zanzibarlı yazar Abdulrazak Gurnah'ın ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Gurnah, ödüle ek olarak 1,1 milyon doların da sahibi olmuş oldu.

Nobel Ödülleri Komitesi, bu haftanın başından beri 2021 yılının Nobel Ödülleri'ni dağıtıyor. Komite, şu ana dek Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü ve Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan isimleri açıklamıştı. Şimdi, bunlara bir yenisi daha eklendi. Bugün de Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanını olan yazarın kim olduğu açıklandı.

Komite tarafından yapılan açıklamalarda, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ismin Abdulrazak Gurnah olduğu ifade edildi. Ödülün neden bu yazara gittiğinden de bahseden yetkililer, Zanzibarlı edebiyatçının mültecilerin kaderine nüfuz edebildiği için bu ödüle layık görüldüğünü açıkladılar. Ayrıca bu yazarın, sömürgeciliğin etkilerini de çarpıcı bir şekilde anlattığı ifade edildi. Gurnah bu ödülle; 1,1 milyon dolar da kazanmış oldu.

Abdulrazak Gurnah kimdir?

1948 yılında hayata gözlerini açan Abdulrazak Gurnah, oldukça sallantılı bir yaşama sahip. Zira Zanzibar'ın en sıkıntılı dönemi olan Zanzibar Ayaklanması, tam da onun gençlik dönemine denk gelmişti. Bu zorlu süreçten sonra İngiltere'ye giden ve eğitimini orada tamamlayan edebiyatçı, kaleme aldığı kitaplarda da ülkeler arasındaki farklılıklara gördükleri doğrultusunda ışık tutabildi.

Abdulrazak Gurnah'ın Türkiye'de basılan bazı popüler kitapları: