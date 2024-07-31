Lüks otomobil devi Pagani, süper otomobili Utopia’nın yeni üstü açık versiyonu Utopia Roadster’ı tanıttı. Araç, baştan aşağı hayran bırakan özellilkere ve dudak uçuklatan fiyata sahip.

Lüks otomobil deyince akla gelen ilk firmalardan olan İtalya merkezli Pagani, otomobil meraklılarının hayran kalacağı Utopia Roadster’ı tanıttı. Araç, şirketin çok sevilen Utopia modelinin yeni bir versiyonu olarak geliyor.

Süper otomobil Utopia Roadster, muazzam tasarımıyla gözlerimizin pasını siliyor. Üstü açık olması ise görüntüsünü daha da iyileştiriyor. Tabii ki performans tarafında da etkileyici özelliklere sahip.

Karşınızda yalnızca 130 adet üretilecek Pagani Utopia Roadster!

Utopia coupe modelinin üstü açılabilir versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Roadster, şirketin tasarım diline uygun bir görünümle geliyor. Karbon fiber ve diğer hafif malzemelerle donatılan modelin ağırlığı ise 1280 kilogram. Bu da coupe gövdeli model ile aynı demek.

Tabii ki aracın üstünü kapatmak mümkün. Öyle ki şirket, bu konuda kullanıcıya 2 seçenek sunuyor. Kolayca kaput altına yerleştirilebilen metal tavan ve klasik koltukların arkasında bekleyen kumaş tavan kullanılabiliyor. Kelebek kapılar araçta da mevcut.

Pagani Utopia Roadster’da Mercedes-AMG tarafından özel olarak geliştirilen çift turboşarjlı V12 motora sahip. Bu motor, 864 beygir gücü ve 1100 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı ise 349 km/sa olarak açıklandı. 0’dan 100’e ne kadar sürede çıktığı ise paylaşılmadı.

Bunlara ek olarak dikkat çeken bir diğer kısmı ise manuel şanzımanla sunulması. Utopia Roadster, Xtrac 7 ileri manuel şanzımana sahip bir model. Şirket, isteyenlere otomatikleştirilmiş manuel şanzıman sunacağını da eklemiş.

İç mekâna geldiğimizde zengin bir tasarım olduğunu görebiliyoruz. En dikkat çeken kısımlarından olan direksiyon simidi, çok büyük bir metal parçasının 28 saat işlenmesiyle ortaya çıkmış. Kareli koltuk desenleri, kendine has tasarıma sahip vites kolu gibi dikkat çeken kısımları var. Ortada ekran bulunmuyor. Bunun yerine geri görüş kamerasına, bilgi eğlence sistemine ve sürüş bilgilerine ulaşmayı sağlayan sürücü önüne yerleştirilmiş bir ekran var.

Pagani Utopia Roads’terdan yalnızca 130 adet üretilecek. İlerleyen aylarda çıkış yapacak aracın fiyatı ise 3,4 milyon dolar (112,7 milyon TL).