Yaklaşık 20 yıldır uçan otomobiller üzerinde çalışan Pal-V, ilk seri üretim uçan araba dediği Pal-V Liberty için 'yola çıkabilir' sertifikası almayı başardı. Ancak Liberty'nin satışa sunulabilmesi için hala 2022'ye kadar sürecek bir test süreci bulunuyor.

Günümüzden birkaç on yıl geriye gittiğimizde pek çok kişinin, 2020’de etrafta vızır vızır dolaşan uçan arabalar olacağını söylediğini görebilirdik. Ancak gerçeğin hiç de böyle olmadığının hepimiz farkındayız. Bununla birlikte; Hollandalı bir şirket olan Pal-V, uçan arabalar konusunda önemli bir kilometre taşını aşmış durumda.

Şirketlerin uçan arabalar konusunda önlerindeki en büyük engellerden biri de mevcut ‘karayolları’ yasaları. Dolayısı ile şirketler, ne kadar iyi bir uçan araba geliştirirlerse geliştirsinler gerekli yasal izinleri almadan araçlarını sokağa çıkaramazlar. Hem karada hem de havada gidebilen ‘hibrit’ bir otomobil olan Pal-V Liberty ise an itibarıyla Avrupa sokaklarında ‘yasal bir şekilde’ seyahat edebiliyor.

“Bu dönüm noktasına ulaşmak için karayolları yetkilileriyle uzun yıllardır iş birliği gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullanan Pal-V CTO'su Mike Stekelenburg, kanatçık ve pervane gibi aracın uçmasını sağlayan ekipmanları katlayarak testleri geçmenin son derece zor olduğunu, buna karşın Liberty için ‘yola çıkabilir’ sertifikası almanın heyecanını hissettiğini ifade etti.

Aslına bakacak olursak Pal-V’nin elinde 2012 yılından bu yana uçan araba prototipleri bulunuyor ve Liberty, EASA havacılık sertifikasını alabilmek için 5 yıldır zorlu bir test sürecinden geçiyor. Pal-V’ye göre son 150 saatlik uçuş testi yapılmadan önce 1.200’den fazla test raporunun tamamlanması gerekiyor ki bu da sürecin 2022’ye kadar süreceği anlamına geliyor.

Pal-V tüm testleri tamamladığında ve Liberty, herkesin alabileceği bir seri üretim ürünü olmaya başladığında satın alacak kişilerin yalnızca bir ehliyete değil, aynı zamanda bir uçuş lisansına da ihtiyaçları olacak. Pal-V, Liberty için ön sipariş veren bazı müşterilerinin uçuş eğitimlerine ise şimdiden başlamış durumda.

Pal-V'nin Liberty'nin 'yola çıkabilir' lisansı almasıyla ilgili paylaştığı video