Panasonic, dünyanın hem HDR10+ hem de Dolby Vision desteği olan ilk televizyonunu duyurdu.

Panasonic, televizyon sektöründe önemli bir yeniliğe imza atarak GZ200 OLED modelini duyurdu. Daha önce bütün TV firmaları, HDR10+ veya Dolby Vision arasında bir tercihte bulunarak size dikte ediyordu.

Ancak Panasonic bu döngüyü kırarak önemli bir yeniliğe imza attı. Geçtiğimiz aylarda bu iki formata da destek veren 4K Blu-Ray oynatıcıyı duyuran Panasonic, böylece ev sinema sistemi kurmak isteyen kullanıcılar için de oldukça güzel bir alternatif oluşturmuş oldu.

GZ2000 OLED TV'nin 55 inç ve 65 inçlik iki modeli bulunacak. Her iki modelde de Google Asistan ve Amazon Alexa desteği bulunacak. Tıpkı iki görüntü formatı arasında seçim yapabileceğiniz gibi, dilediğiniz sesli asistanı da seçme şansına sahip olacaksınız.

Henüz GZ2000'in fiyatı açıklanmamış olsa da ürün ilk etapta sadece ABD'de satışa sunulacak. Panasonic, 2-3 gün içerisinde heyecan verici yeni haberler duyuracağının da müjdesini verdi.