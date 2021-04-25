Yeni Zelanda’da 50 Bin Kişilik Maskesiz Konser Verildi

Yeni Zelanda’nın Auckland şehri, tüm dünyanın özlediği görüntülere sahne oldu. Pandemisiz bir hayat süren Yeni Zelanda halkı, pandeminin başından beri yapılan en kalabalık konserin keyfini çıkardı. Konserde sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmadı.

Tüm dünyanın COVID-19 pandemisi etkisinin altına girmesinin üzerinden 1 sene geçti. Dünya’nın birçok yerinde yasaklar aynı şekilde devam ederken kimi ülkeler, vaka sayısını azaltıp biraz daha rahatlamış durumda. Yeni vakaların ve ölümlerin bir türlü umut edilen seviyelere düşmediği salgın, hepimizi sevdiğimiz aktivitelerden alıkoymuş durumda.

Bazı ülkeler normal dediğimiz şartlarda yaşamaya oldukça yakın konumdalar. COVID-19’un alt edemediği ülkelerin arasında yer alan Yeni Zelanda, pandemiden haberi yokmuş gibi yaşayabilen vatandaşlarıyla tüm dünyayı kıskandırıyor. İnsanların maskesiz bir şekilde binlerce kişilik konserlere gidebildiği ülkede dün gerçekleşen dev konser, tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti.

Sosyal mesafesiz 50 bin kişilik konser

Dün Yeni Zelanda’da düzenlenen konser, pandemi sürecinde gerçekleşen en büyük toplu etkinlik oldu. Auckland şehrindeki Eden Park Stadyumu’nda gerçekleşen Six60 konserine yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe olmayan konser, pandemisiz hayatı özleyen grubu da sevindirdi.

“Tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk”

50 bin kişiye uzun zaman sonra unutulmaz anlar yaşatan Six60’in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada, Yeni Zelanda'da şanslıyız" ifadeleriyle sevincini dile getirdi. Grubun gitaristi Ji Frayer ise “İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz” ifadelerinde bulunduğu açıklamasıyla ‘normal’ hayata duyduğu özlemi anlattı.