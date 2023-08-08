Papara, Trabzonspor'un Stadyum İsim Sponsoru Oldu

Popüler ödeme hizmeti sağlayıcısı Papara, Trabzonspor'un stadyum isim sponsoru oldu.

Türkiye’nin FinTech sektöründe en büyük temsilcilerinden birisi olan çevrimiçi ödeme sağlayıcısı Papara, Süper Lig’te boy gösteren ve dört büyük kulüp arasında yer alan Trabzonspor’un stadyum isim sponsoru oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan açıklamada kulübe ödenecek para miktarı açıklandı.

Paylaşılan açıklamaya göre Papara, stadyum isim sponsorluğu kapsamında Trabzonspor’a yıllık 236 milyon TL + KDV ödeme yapacak. Yıllık bedel her yıl açıklanan TÜFE oranına göre artırılacak. 5 yılı kapsayan anlaşma ile bugünkü tahminlere göre 1 milyar 416 milyon TL ödeme yapılacak.

Trabzonspor tarafından KAP’a sunulan açıklama:

“Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık TÜFE değişim oranında arttırılacaktır.”

Trabzonspor’un stadyumunun adı değiştirildi:

Yeni sponsorluk anlaşmaya Trabzonspor’un stadyumunun yeni adı “Papara Park” oldu.