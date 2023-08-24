Elektronik ödeme sağlayıcısı Papara, yeniden markalaşma programı kapsamında logosunu değiştirdi. Şirket artık daha sade ve tek renkli bir logo kullanıyor.

Türkiye'nin en popüler elektronik ödeme sağlayıcılarından bir tanesi olan Papara ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda; geçtiğimiz ay İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın alan 1 milyar dolarlık değerleme ile "unicorn" haline gelen Papara, şimdi de yeniden markalaşma yoluna gitti. Şirket, bu hamle kapsamında yeni logosunu tanıttı.

Logo değişimleri, son yıllarda pek çok sektörde karşımıza çıktı. Bu bağlamda; kurumlar daha çok sade logolara geçiş yaptılar. Papara da bu akıma ayak uydurdu ve logosunu sadeleştirdi. Eskiden daha çok yuvarlak hatlara sahip olan logo, artık daha az oval ve tek renkli bir tasarıma sahip.

Papara'nın yeni logosu işte böyle görünüyor:

Papara tarafından yapılan açıklamalarda, yeni logonun neden bu şekilde tercih edildiğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre teknoloji, şeffaflık ve sadelik kavramları ön plana çıkarılmak için böyle bir çalışma yapıldı. Şirket, yeni logodaki p harfinin, mobil uygulamada simge olarak kullanılacağını duyurdu.

Papara'nın eski logosu böyle görünüyordu:

Papara'daki logo değişikliği, yeniden markalaşma süreci için sadece bir başlangıç. Türkiye sınırlarını aşıp artık küresel bir marka haline gelmek için çalışacak olan şirket, kademeli bir şekilde kendini küresel pazara hazırlayacak. Yeni kurumsal kimlik, Papara'nın diğer ülkelerde büyümesine yardımcı olacak.