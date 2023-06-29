Herkes planları doğrultusunda para biriktirmek isteyebilir. Haliyle bu ekonomide oldukça zor olan bu durumu kolaylaştıracak basit yöntemler var. Bu yöntemler kullanmadığımız abonelikleri iptal etmekten tutun, kullanmadığımız eşyaları satmak gibi basit adımlarla örneklenebilir. Bu yazıda bu adımlarla paramızı nasıl daha verimli bir şekilde biriktirebileceğimizden bahsettik.

7 yaşından 70 yaşa herkesin zaman zaman bir para biriktirme dönemi olmuştur. Para biriktirirken hepimizin atladığı, unuttuğu birçok püf nokta var. En kısa sürede en çok parayı biriktirmek için bu püf noktalara dikkat etmeliyiz. 3 ayda 4 kere gittiğimiz spor salonu üyeliğimizi iptal etmek gibi örnekler verebiliriz. Kullanmadığımız abonelikleri iptal etmeme, ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almak gibi durumlarda paramız biraz çarçur olmuş oluyor.

Temel ihtiyaçlar bile bu denli artmışken, paranızı korumaının zor olduğunun farkındayız. Çünkü normal bir ev kirasının asgari ücretle denk düştüğü bir dönemdeyiz. Fakat bu yazıda kenara az çok demeden bir şeyler atmak isteyenlerin nasıl daha verimli para biriktireceğinden, para biriktirme yöntemlerinden bahsettik.

Hızlı ve verimli 11 para biriktirme yöntemleri:

Kişisel finans yönetim uygulamaları

Kullanmadığınız abonelikleri iptal edin

Günlük, haftalık ve aylık giderlerinizi hesaplayıp harcamalarınızı planlayarak yapın

Pazarlık yapabildiğiniz yerde dibine kadar yapın

Kontrollü kredi kartı kullanmanın önemi

İşinize yaramayan, kullanmadığınız eşyalardan kurtulun

‘Hayır’ kelimesinin gücünü öğrenin

Yemeğinizi paketleyin (Evde yiyin)

İndirimleri takip edin

Gereksiz ve ani harcamalar için 24 saat kuralını uygulayın

En önemlisi de bir hedef belirleyin

Kişisel finans yönetim uygulamaları

Bu tür uygulamalar çok kullanılmasa da aslında bakıldığı zaman oldukça faydalı olduğu gözlemlenebiliyor. Bu uygulamalar sayesinde kolayca gelir-gider takibi yapıp harcamalarınızı takip etmenize olanak sağlayabiliyor. Kredi kartı borçlarınızı, kira ödemelerinizi, faturalarınızı ve çeşitli harcamalarınızı bu tür uygulamalar aracılığıyla tek bir yerde toplayıp bütçe planlaması yapabilirsiniz.

Sizin için birkaç finans yönetim uygulamasını da aşağıya bırakıyoruz;

Kullanmadığınız abonelikleri iptal edin

Bazılarımız sevdiği bir diziyi izlemek için 1 aylık Netflix aboneliği alıyor ve izledikten sonra iptal etmeden aylarca boşa para harcayabiliyor. Bu durum ne kadar öyle gözükmese de sıklıkla başa gelen bir durum. Eğer siz de aylık olarak para verdiğiniz Spotify, Netflix, Blutv gibi uygulamarı kullanmıyorsanız derhal iptal edin. Eğer kullanmıyorsanız para biriktirmenin en büyük düşmanlarından birinin, bu tür abonelikler olduğunu söyleyebiliriz.

Günlük, haftalık ve aylık giderlerinizi hesaplayıp harcamalarınızı planlayarak yapın

Planlı olmak, her konuda önemli olduğu gibi bu konuda da çok önemli. Paranızı nasıl yönetmeniz gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor. Bu da ancak planlı harcamalar yaparak sağlanabiliyor. Aynı zamanda birçok kişinin bilmediği hemen hemen her mobil bankacılık uygulamasında bulunan bir sistem var. Bu sistem ile birlikte kendinize harcama eşiği belirliyor, bu eşiği geçtiğinizde de çeşitli uyarılar alıyorsunuz. Eğer kendinizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız bu sistemi denemenizi öneririz.

Eğer bu planlamayı yaparsanız, keyfi harcamalarınıza ne kadar bütçe ayırabileceğinizden tutun, ay sonu ne kadar para biriktireceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Pazarlık yapabildiğiniz yerde dibine kadar yapın

Pazarlık, neredeyse dünyanın her yerinde işleyen bir durum olarak biliniyor. Resmi bir mağaza olmadığı sürece alışverişlerinizde pazarlık yaparsanız çok daha uygun bir fiyata ürün satın alabilirsiniz.

Ülkemizde de pazarlığın önemi ticarette büyük rol oynuyor. Neredeyse her ticari alanda bu pazarlıklar yapılıyor ve çoğunlukla tüketicinin de memnun olduğu bir senaryo ortaya çıkıyor. Pazarlık yaparken, yaratıcılığın da oldukça önemli bir yeri var. Tabii bunu kullanmak size kalıyor.

Kontrollü kredi kartı kullanmanın önemi

Evet, kredi kartlarıyla günümüzde çoğu şeyi satın almak daha kolay gibi gözükebiliyor. Ancak, bu durum rehavete kapılıp işin ucunu kaçırmamıza sebep olabiliyor. Bunun sonucunda ay sonu önümüze beklenmedik miktarlar karşımıza çıkabiliyor. Bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey, kredi kartlarımızı daha dikkatli ve gerektiği zaman kullanmak olucaktır.

İşinize yaramayan, kullanmadığınız eşyalardan kurtulun

Hali hazırda kullanmadığımız eski eşyalarımızı 2. el olarak satmak hem bize alandan tasarruf yaptırır hem de elimize büyük miktarda nakit para geçmesini sağlayabilir. Günümüzde 2. el alışveriş sitelerinin çok kullanılmasından dolayı da genelde bir şeyler satmak sandığımızdan çok çok kolay olabiliyor.

Bunun yanı sıra genelde bir ürün satın alırken 2. el temizini satın almak, sıfır bir ürün almaktan daha iyi olabiliyor. Yeterli araştırmayla yarı fiyatına neredeyse sıfır ürün bulabiliyoruz. Bu tür alışverişler uzun vadede çok fazla tasarruf yapmamızı sağlayabiliyor.

‘Hayır’ kelimesinin gücünü öğrenin

Her zaman değil ama hayır demek, çoğu zaman işimize yarayabilir. Eğer para biriktirme dönemindeyseniz arkadaşlarınıza her gün onlar ile dışarıya çıkamayacağınızı söyleyebilirsiniz. Bu durumdan utanmaya gerek yok, hepimiz bu tür durumlarda kalabiliyoruz. Arkadaşlarınıza daha iyi, ucuz veya ücretsiz aktiviteler sunarak bu durumdan kaçınabilirsiniz. Ne yazık ki ülkemizde dışarıya çıkıp arkadaşlarımızla eğlenmek bile oldukça pahalı olabiliyor.

Yemeğinizi paketleyin veya evde yiyin

Sürekli dışarıdan yemek, para biriktirmek isteyen bir insanın en son yapması gereken durumlardan biri. Evde yaptığınız yemeklere yarı fiyatından daha düşük miktarlar harcayarak büyük tasarruf elde edebilirsiniz. Ayrıca bu durumun fiziksel olarak daha sağlıklı olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Evde yaptığınız yemeği paketleyerek iş yerlerinizde veya okullarınızda tüketebilirsiniz.

İndirimleri takip edin

İndirimli ürünler satın almak aslında tasarrufun temelini oluşturuyor. Fiyatının kesin düşeceğini bildiğiniz ürünler için biraz bekleyip satın almak her zaman için daha kârlı olabiliyor. Etiket fiyatlarını takip etmek oldukça önemli. Hem aynı ürüne neden daha fazla para veresiniz ki. Para biriktirmiyorsanız bile indirime gireceğinden kesin olduğunuz ürünler için indirim dönemlerini takip edebilirsiniz.

Gereksiz ve ani harcamalar için 24 saat kuralını uygulayın

24 saat kuralı, insanlar arasında pek yaygın olmasa da çok etkili bir kuraldır. Burada yapmamız gereken şey, satın almak istediğimiz bir ürünü gerçekten satın almak istiyor muyuz, bunu test etmek.

Bir ürün beğendikten sonra hemen satın almayıp 24 saat bekleyerek ürüne gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını düşünebiliyoruz. Hem bu sayede pişmanlıklardan korunuyoruz, hem de gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz bir ürünü satın alıyoruz. Eğer gerçekten aceleniz yoksa bir ürünü satın alırken bu taktiği uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

En önemlisi de bir hedef belirleyin

Son ve en önemli adım bir hedefimizin olması. Eğer biriktirdiğimiz parayla alacağımız şeyi veya şeyleri kararlaştırırsak bu, hem para biriktirmemiz için motivasyon oluyor, hem de kuru kuruya para biriktirmediğimizi kararlaştırmış oluyoruz. Bu adım en önemli adım çünkü disiplinsiz bir birey olsanız da eğer bir hedefiniz varsa bu hedef size para biriktirme konusunda büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

Artan dolar kuru, zamlanan ürünler, enflasyon… Her bir yandan ekonomik olarak zorluklarla mücadele ettiğimiz bugünlerde para biriktirmek hayal gibi gelebiliyor. Ancak doğru para biriktirme ve yönetme taktikleriyle kısmen de olsa bu zorluklarla bir şekilde mücadele edilebiliyor. Bu yazımızda da bu yöntemlerden bahsettik. Eğer size özel para biriktirirken kullandığınız bir yöntem varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.