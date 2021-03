Dev yapım ve dağıtım şirketi Paramount'un CBS All Access'in yerini alacak yayın platformu Paramount Plus, bugün hizmete girecek. Yayın platformu, CBS All Access'in içerikleriyle birlikte daha fazla içeriğe ev sahipliği yapacak.

Dijital yayın platformları her geçen gün daha fazla kullanıcıya ev sahipliği yapmaya devam ederken yeni platformların çıkışına da şahit oluyoruz. Bugünse dev yapım ve dağıtım şirketi Paramount'un sektörün diğer devlerine meydan okuduğu yayın platformu Paramount Plus, hizmet hayatına başlayacak. Paramount Plus, esasında tamamen yeni bir yayın platformu olmayacak. Platform, CBS All Access hizmetinin yerini alan bir platform olacak. Fakat bu değişiklik, yeni platformun aynı içeriklere sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Paramount, Paramount Plus platformuna CBS All Access içerikleriyle birlikte hatırı sayılır miktarda yeni içerik sunacak. Paramount Plus, kullanıcılarına hangi içerikleri sunacak? Paramount Plus'ta yayınlanacağı açıklanan içerikler arasında daha önce yayınlanan ve büyük beğeni toplayan bazı içerikler de yer alacak. Örneğin iCarly ve Frasier, bu içeriklerden ikisi olacak. Bununla birlikte CBS All Access'te sunulan Star Trek: Picard ve The Good Fight gibi yapımlar da platformdaki yerini alacak. Ayrıca efsane oyun serisi Halo'nun dizisi de Paramount Plus'ta yayınlanacak. Bunların yanı sıra platform, ViacomCBS'in canlı haber ve spor içeriklerine yer verecek. Platform, CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon ve Paramount Network içeriklerinin buluştuğu bir çatı haline gelecek. Stüdyonun Top Gun: Maverick, A Quiet Place 2 ve Mission: Impossible 7 gibi beklenen yapımları da platformda yer alacak. Platform, toplamda 2.000'den fazla klasik filme ev sahipliği yapacak. İLGİLİ HABER Facebook, Tek Başına Çin'e Kafa Tutuyor: İşte Dünyanın En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Paramount Plus ücreti ne olacak, hangi ülkelerde kullanılabilecek? Paramount Plus, şu anlık CBS All Access'le aynı olacak şekilde ayda 5,99 dolarlık (yaklaşık 45 TL) abonelik fiyatına sahip. Platformlardaki reklamlardan kurtulmak içinse 9,99 dolarlık (yaklaşık 75 TL) bir abonelik paketi bulunuyor. Bugün ABD ve Latin Amerika'da hizmete açılacak platform, 25 Mart tarihinde Nordik ülkelerinde yayına girecek. Platformun Avrupa'da hizmete girip girmeyeceğiyse henüz açıklanmadı.

