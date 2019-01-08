Bir süredir durağan seyreden custom ROM piyasası, mobil piyasanın çınarlarından Paranoid Android'in geri dönüşüyle hareketleneceğe benziyor.

Geçtiğimiz ağustos ayından beri herhangi bir güncelleme almayan ve en son Sony Xperia telefonlar için Oreo güncellemesi sunulan Paranoid Android geri döndü. Ciddi bir fon sıkıntısı yaşadığı belirtilen custom rom yapımcıları, Android 9 Pie güncellemesini Xiaomi kullanıcılarına sundu.

Paranoid Android Destekli Xiaomi Telefonları

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi POCO F1

Yukarıda listelediğimiz telefonlar için sessiz sedasız güncelleme alan Paranoid Android, Xiaomi dışındaki bir kısım telefonlar için de beta güncellemesini yayınladı. En iyi performansı Snapdragon 835 yonga seti bulunan telefonlarda gösteren ROM ile telefonunuzdan aldığınız verimi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Paranoid Android Pie Beta Destekli Telefonlar

Moto G5 Plus

OnePlus 6T

OnePlus 6

Essential Phone

OnePlus 5 O

OnePlus 5T

Siz de Paranoid Android'i kendi telefonunuzda denemek isterseniz, resmi indirme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.