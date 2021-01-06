Türk Borsaları Paribu ve BtcTurk'te Ciddi Sorunlar Yaşanıyor

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Paribu ile BtcTurk, eş zamanlı olarak sorun yaşatmaya başladı. Paribu'nun sistemleri tamamen çökerken BtcTurk'ten gelen açıklamalara göre sistemlerde aşırı yoğunluk var. Bitcoin'in uçuşa geçtiği şu günlerde Türk borsaları, ne yazık ki sınıfta kalmış durumda.

Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi olan Paribu'ya erişim sorunları yaşanıyor. Bitcoin'in durdurulamadığı bu günlerde yaşanan sorunlara isyan eden kullanıcılar nedeniyle açıklamalarda bulunan Paribu yetkilileri, servis sağlayıcı kaynaklı bazı sorunlar olduğunu ve bunu düzeltmek için çalışmaya devam ettiklerini söylediler.

Yaptığımız son kontrollerde, Paribu'ya girişin çoğu zaman mümkün olmadığını görmekteyiz. Birkaç sefer sayfa yenilemesi yaptığımızda ise kimi zaman bağlantı sağlandığını kimi zaman herhangi bir düzelme olmadığını görmekteyiz. Olayla ilgili olarak düşüncelerini paylaşmak için Twitter'a akın eden Paribu kullanıcıları ise bu borsadan çekileceklerini söylüyorlar.

16:53'te yapılan açıklamaya göre sorun düzeldi

Paribu yetkilileri, erişim sorunlarına dair ilk resmi duyuruyu 16:31'de yapmışlardı. Kullanıcılar, bu süreçte Paribu'ya erişmekte çok ciddi sorunlar yaşamış, kimi kullanıcılar zararlanın nasıl tazmin edileceğini sormuşlardı. Saat 16:53'te yeni bir açıklama daha yapan Paribu yetkilileri, kullanıcılardan özür dileyerek, sistemin düzeldiğini ifade ettiler.

Yaptığımız anlık kontrollerde, sorunun düzelmediğini görüyoruz. Ayrıca Paribu kullanıcıları da Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, sorunun düzelmediğini beyan ediyorlar. Sorunun tam olarak ne zaman düzeleceği bilinmezken, Türkiye'de hizmet veren başka bir kripto para borsası olan BtcTurk'te de sorunlar yaşanmaya başlaması, Türk yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.

BtcTurk: Yatırımınızı korumak için küresel piyasaları takip edin

Paribu kullanıcılarının isyan ettiği sıralarda, benzer bir olay da BtcTurk'te yaşandı. Saat 17:04 itibarıyla resmi bir açıklama yapan BtcTurk yetkilileri, kripto paraların fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sistemlerinde olağanüstü yoğunluklar yaşandığını söylüyorlar. Zarar etmemek için küresel pazarların takip edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer, sorun üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ediyorlar. BtcTurk kullanıcıları da yaşanan sorunlar nedeniyle yaşadıkları sorunlardan şikayetçi olmaya başlamış durumdalar.

Ekşi Sözlük ve Twitter gibi mecralara göz gezdirdiğimizde, her iki borsa için de çok ağır yorumların olduğunu görüyoruz. Kullanıcılar, bu borsaların Bitcoin yükseldiği zaman çöktüğünü, bunun bir rastlantı olup olmadığını sorgulamaya başladıklarını söylüyorlar. Ayrıca kimi kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, kimi kullanıcılar ise cüzdanlarındaki yatırımın olmaması gerektiği şekilde değiştiğini ifade ediyorlar. Umuyoruz ki sorunlar düzelir ve Türkiye'de kripto paralara yatırım yapan vatandaşlar, bu süreci hiçbir zarar görmeden atlatılar...