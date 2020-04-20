31 İl İçin 4 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Kararı Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı biraz önce sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, 31 il için 22 Nisan 24.00 ile 26 Nisan 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu.

Tüm dünyada sıkı önlemlerle yayılmasının önüne geçilmeye çalışılan koronavirüs salgını konusunda ülkemizde de her geçen gün yeni kararlar alınıyor. Bilindiği üzere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere diğer bakanların katılımıyla kabine toplantısı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Toplantı biraz önce sona erdi.

Toplantı sonrası kameraların karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar alınan önlemlere, sağlık sistemindeki son duruma ve alınan yeni kararlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalardaki en dikkat çekici önlemse yeni sokağa çıkma yasağı kararıydı.

31 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi:

Daha önce 2 defa hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu kez hafta içine denk gelen perşembe ve cuma günlerini de kapsayacak. Bu noktada 22 Nisan tarihinde saat 24.00 itibarıyla başlayacak olan yasak, 4 günün ardından 26 Nisan’da saat 24.00 itibarıyla son bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde oldu:

“23, 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı yine 24.00’dan itibaren, 23 Nisan zaten tatil; 24, 25 ve 26 Nisan 24.00’a kadar bu devam edecek. 26’sında 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır."

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bir süre daha devam edecek:

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, vatandaşların alınan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi. Bu kapsamda aynı istikrarın devam etmesi için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının devamına karar verildi. Cumhurbaşkanı, alınan bu kararı şu sözlerle açıkladı:

"Milletimizin çok büyük bölümünün açıklanan tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket düzeyine ulaşmasının önüne geçtik. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını; tarım, sağlık, gıda hizmetleri, temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz."

Alınan kararla birlikte koronavirüsle mücadeleye tam gaz devam edileceğinin sinyalleri verildi. Bu süreçte alınacak yeni kararları anbean takip ederek sizlere aktarıyor olacağız. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.