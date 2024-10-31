Path of Exile 2’nin erken erişim tarihi, sunucu sorunları nedeniyle üç hafta ertelendi. Gecikmenin nedenleri Oyun Direktörü tarafından açıklandı.

Grinding Gear Games, Path of Exile 2'nin erken erişim tarihinin üç hafta ertelendiğini duyurdu. Daha önce 15 Kasım'da çıkması beklenen oyun, yeniden erken erişim tarihini değiştirdi.

Oyun Direktörü Jonathan Rogers, gecikmenin sunucu altyapısındaki sorunlardan kaynaklandığını açıkladı.

Hesap entegrasyonu problemleri gecikmeye neden oldu

Rogers, "Gecikmenin nedeni oyunun kendisi değil, sunucu tarafındaki eksiklikler. Tüm mikro işlemlerin hem Path of Exile 1 hem de 2'de çalışabilmesi için hesap sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor" dedi. Bu süreçte eski verilerin yeni sistemlerle uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Rogers, veritabanları taşınırken karşılaşılan sorunlara da dikkat çekti. Birden fazla hesapta aynı isim veya e-posta adresi bulunması gibi beklenmedik durumlarla karşılaştıklarını ifade etti. Bunun yanı sıra, Path of Exile 2’nin erken erişiminde beklenen yüksek oyuncu sayısına hazırlık olarak yük testleri yapma gerekliliği de gündeme geldi.

Rogers, oyunun lansmanı için daha sağlam bir temel oluşturmak adına ertelemenin gerekli olduğunu vurguladı. Erken erişim süreci ve içerikleri hakkındaki tüm detayların netleşmesi ise merak konusu oldu.