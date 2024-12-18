Diablo 4'e rakip olarak piyasaya sürülen ve çıkışıyla büyük başarı elde eden Path of Exile 2'nin yeni güncellemesi yayınlandı.

Son günlerde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan Path of Exile 2 için merakla beklenen 0.1.0e güncellemesi yayınlandı.

Path of Exile 2 0.1.0e güncellemesi detayları

Yayınlanan güncelleme, oyuncuların sıkça talep ettiği yaşam kalitesi geliştirmelerini oyuna dâhil ederek deneyimi daha keyifli ve sorunsuz hâle getirmeyi amaçlıyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri, kontrol noktaları arasında hızlı seyahat özelliği. Ayrıca oyun alanlarına daha fazla kontrol noktası eklenerek, seyahat esnasındaki sıkıcı ve zaman alıcı süreçler azaltılmış durumda.

Güncelleme, yalnızca hızlı seyahat özelliğiyle sınırlı değil. Oyunun genel deneyimini geliştirmeye yönelik birçok küçük ancak etkili değişiklik de yer alıyor. Grinding Gear Games daha önceden söz verdiği gibi oyunculardan aldığı geri bildirimlere hızlı yanıt vermeye başladı ve hem oynanış dinamikleri hem de dengeleme konusunda belirgin iyileştirmeler yapıldı.

Endgame yani oyun sonu içeriğinde de dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Canavarlar artık kritik vuruşlardan %40 daha az bonus hasar veriyor ve yüksek seviyeli haritalardaki ekstra element direnci cezaları da kaldırılmış durumda. Ayrıca birçok yeteneğin hasar oranları ve etkileri yeniden ayarlanarak zorluk eğrisinde iyileştirmeler de sağlandı.

Path of Exile 2 bilmeyenler için 2013’te çıkan orijinal oyunun devamı niteliğinde bir yapım. İlk başta büyük bir genişleme paketi olarak planlanan oyun, 2023 Temmuz ayında tam teşekküllü bir devam oyunu olarak duyuruldu. Bu ayın başında Erken Erişim’e açılan oyun, beklenenden çok daha büyük bir ilgi gördü ve an itibarıyla milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.