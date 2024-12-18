Activision Blizzard, Battle.net'te "Yılbaşı İndirimi" başlattı. Kampanyada birçok popüler yapımın fiyatı düştü.

Yılın sonunun gelmesiyle tüm oyun platformları, yılbaşı ve kış indirimlerini başlatıyordu. Şimdi ise bunlara Activision Blizzard eklendi. Dev şirket, Battle.net üzerinden oyunlarına büyük indirimler yaptı.

Battle.net “Yılbaşı İndirimi”, 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada CoD oyunlarından Diablo’ya kadar birçok önemli yapımda %70’lere varan indirimler sunuluyor.

Battle.net Yılbaşı İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Call of Duty: Black Ops 6 2.799 TL 2.099 TL (%25) Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999 TL 999,99 TL (%50) Call of Duty. Modern Warfare 2 1.819,99 TL 909,99 TL (%50) Call of Duty: Modern Warfare 1.559,99 TL 513,99 TL (%67) Call of Duty: Black Ops Cold War 1.559 TL 513,99 TL (%67) Diablo IV 1.299 TL 779,99 TL (%40) Diablo IV: Vessel of Hatred 1.039 TL 779,99 TL (%25) Diablo III 519,99 TL 259,99 TL (%50) Starcraft Remastered 420,99 TL 209,99 TL (%50) Crash Bandicoot 4: It's About Time 1.039 TL 519,99 TL (%50) World of Warcraft: The War Within 1.299 TL 909,90 TL (%29)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.