Yılın sonunun gelmesiyle tüm oyun platformları, yılbaşı ve kış indirimlerini başlatıyordu. Şimdi ise bunlara Activision Blizzard eklendi. Dev şirket, Battle.net üzerinden oyunlarına büyük indirimler yaptı.
Battle.net “Yılbaşı İndirimi”, 6 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada CoD oyunlarından Diablo’ya kadar birçok önemli yapımda %70’lere varan indirimler sunuluyor.
Battle.net Yılbaşı İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Call of Duty: Black Ops 6
|2.799 TL
|2.099 TL (%25)
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|1.999 TL
|999,99 TL (%50)
|Call of Duty. Modern Warfare 2
|1.819,99 TL
|909,99 TL (%50)
|Call of Duty: Modern Warfare
|1.559,99 TL
|513,99 TL (%67)
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|1.559 TL
|513,99 TL (%67)
|Diablo IV
|1.299 TL
|779,99 TL (%40)
|Diablo IV: Vessel of Hatred
|1.039 TL
|779,99 TL (%25)
|Diablo III
|519,99 TL
|259,99 TL (%50)
|Starcraft Remastered
|420,99 TL
|209,99 TL (%50)
|Crash Bandicoot 4: It's About Time
|1.039 TL
|519,99 TL (%50)
|World of Warcraft: The War Within
|1.299 TL
|909,90 TL (%29)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.