Tedarikçilerine ödeme yapamayan firma için 20 farklı iflas ve yeniden yapılandırma başvurusu yapıldı.

Çinli telefon üretici Gionee’nin sahip olduğu milyon dolarlar, hızla suyunu çekti. Bunun sebebi ise patronunun kumarhanelerde çok büyük paralar kaybetmesi.

Android Authority’nin haberinde göre Gionee, tedarikçilerine ödeme yapmayı gerçekleştiremedi. Bu anlaşmaların büyük firmalarla yapılmış olabileceğini söyleyen GSMArena da 400 kadar küçük firmanın gözardı edildiğini ekledi.

Kasım ayında Shenzen’deki mahkemelere başvuran 20 tedarikçi, firmanın iflasını ve yeniden organize edilmesini istedi.

Çinli kaynaklara göre şirketin başkanı Liu Lirong, kumarda yaklaşık 1.4 milyar dolar kaybettiği için firma sorunlar yaşıyor. Lirong ise bu rakamın 144 milyon olduğunu söylüyor.