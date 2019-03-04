Pazar Sabahlarının Klasiği Kovboy Filmleri, Yeniden TRT'de

Ağustos ayında yaptığı açıklama ile Western Kuşağı'nın kaldırıldığını duyuran TRT, bu hafta itibarıyla TRT 2'de yayınlanmak üzere Pazar sabahlarını klasiğini geri getirdi.

TRT’nin Western Kuşağı ya da daha çok bilinen adı ile kovboy filmleri, 1980’lerden bu yana Pazar sabahlarının klasiği olmuşlardır. Ancak geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan açıklama ile birlikte on yıllardır devam eden Western Kuşağı, yerini ev sineması kuşağına bırakmıştı.

TRT 2 tarafından Pazar günü yapılan açıklama, pek çok ‘babayı’ sevindirmiş olmalı. Zira yapılan açıklamaya göre Western Kuşağı, bu hafta itibarıyla ekranlara geliyor. Ancak Western Kuşağı’nın yeni adresi TRT 1 yerine TRT 2 olacak.

TRT 2 resmi Twitter hesabı, Western kuşağının geri dönüşünü, “Pazar sabahı klasiğimize, öldürülen babasının intikamını almak isteyen bir öğretmen #CatBallou'nun hikayesi ile devam ediyoruz. Saat 09.00'da #TRT2'de!” tweeti ile duyurdu.