TRT, Pazar Günleri Yayınladığı Western Kuşağı'nı Kaldırdı

TRT 1'de, 1980'lerden bu yana yayınlanan Western Kuşağı kaldırıldı.

Bu pazar kovboy filmi yerine 'Beni Böyle Sev' adlı dizinin tekrarını yayınlayan kanal, bundan sonra da pazar sabahları aynı saatte (09.55) 'Ev Sineması' kuşağı yayınlayacak.

Söz konusu kararda, ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin etkili olduğu öne sürüldü.

Yerine 'Ev Sineması' kuşağı getirildi

80'lerin başından beri yayınlanan ve bir TRT geleneği haline gelen Western Kuşağı'nın yerine artık 'Ev Sineması' kuşağı yayınlanacak.

Bu kuşakta yer alacak filmler, TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmleri arasından seçilecek. Kuşağın ilk filmi ise, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan 'Ya Nasip Ya Kısmet' olacak.

Son film 'Kin Tuzağı' oldu

TRT 1, son olarak 19 Ağustos'ta, John Wayne'in başrolünde oynadığı 1971 yapımı 'Kin Tuzağı' filmini yayınlamıştı.