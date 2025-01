PlayStation, PC sahibi oyuncuların nefret ettikleri PSN zorunluluğu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kararın iptal edildiği belirtildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz dönemlerde önemli bir nedenle tartışmaların merkezine yerleşmişti. Zira şirket, PC için de piyasaya sürdüğü oyunlara PSN zorunluluğu getirmişti. Hatta hatırlayanlar vardır; Helldivers 2'nin PSN zorunluluğu büyük tartışmalara yol açmış, oyuncular boykot aşamasına gelmişlerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. PlayStation, resmî blog sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, PC için PSN zorunluluğu kararının iptal edildiği belirtildi. Ancak şirket, oyunseverlerin PSN hesaplarını kullanmaları için bazı teşvikler sunacak.

Oyun bazında teşvikler olacak

PlayStation'ın resmî açıklamasına göre teşvikler, PC için yaklaşmakta olan Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok, The Last of Us Part II Remastered ve Horizon Zero Dawn Remastered gibi oyunlarda farklı farklı olacak. Mesela Horizon Zero Dawn Remastered oyununda özel bir kostüm, The Last of Us Part II Remastered içinse ekstra puan verilecek.

Alınan karar, oyuncuları gerçekten sevindirecek gibi görünüyor. Neticede PC kullanıcılarına PSN hesabını zorunlu tutmak, çok da akıl alır bir şey değildi. Böylesi bir karar ile Sony ve oyuncular arasındaki gerilim, bu açıdan tamamen sonlanmış olacak.