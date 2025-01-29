Marvel's Spider-Man 2 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Sony'nin yarın piyasaya süreceği Marvel's Spider-Man 2'nin PC sürümünün sistem gereksinimleri açıklandı.

Son yılların en popüler serilerinden birinin ikinci oyunu olan Marvel's Spider-Man 2, PlayStation konsollarına özel olarak geçirdiği sürenin ardından nihayet PC için yarın piyasaya sürülecek.

Her ne kadar oyunun PC çıkış tarihi 30 Ocak olarak aylar önceden açıklanmış olsa da bugüne kadar oyunun ön siparişe açılmaması ve sistem gereksinimlerinin açıklanmaması oyuncuları endişeye sürüklemişti.

Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri

Sony nihayet bugün sistem gereksinimlerini açıkladı ve böylelikle oyunu PC'de deneyimleyebilmeniz için gerekli sistem gereksinimleri belli oldu.

Sony, sistem gereksinimlerinin yanı sıra oyunun PC'ye özgü özellik ve sahip olduğu destekleri de yayınladığı yeni bir fragman ile açıkladı.

Işın izleme ve ultra geniş monitör desteği gibi özelliklere ek olarak oyunun PC sürümü DualSense ile tam uyumlu bir şekilde çalışacak.

Marvel's Spider-Man 2 PC özellikleri tanıtım fragmanı