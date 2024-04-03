Bollywood sinemasının ünlü oyuncusu Aamir Khan'ın başrolde olduğu Peekay, her sahnesiyle izleyenleri kahkahaya boğan bir film. Eğer biraz olsun hayatın sıkıcılığından bunalmışsanız ve gülmek istiyorsanız Peekay benzeri, yüksek IMDb puanlı filmler listemiz tam size göre.

2014 yılında Hindistan'ın ünlü Bollywood sinemasına başarılı bir giriş yapan Peekay filmi, P.K isimli masum bir gencin bir şehirdeki düşünceler komedisini işliyor diyebiliriz. Kırık kalpleri iyileştiren, öfkeleri dindiren P.K. geldiği şehre âdeta huzur ve mutluluk getiren birisi. Sorduğu sorular ve aldığı cevaplar ise izleyenler için bir komedi tufanı oluşturuyor.

Peekay'in eğlenceli sahneleri ve kahkaha dolu anları sayesinde hayatın karmaşasından bir an olsun uzaklaşabiliyorsunuz. Eğer bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız ve Hint sinemasını seviyorsanız, yüksek IMDb puanlı Peekay benzeri filmler listemize göz atabiliriz.

Peekay benzeri filmler:

3 Ahmak (3 Idiots)

Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur

Piku

Munna Bhai M.B.B.S.

İğne İplik (Sui Dhaaga: Made in India)

Eğitim sistemine ağır eleştiri: 3 Ahmak (3 Idiots)

Yıl: 2009

2009 Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Yönetmen: Rajkumar Hirani

Rajkumar Hirani Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh

Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh IMDb: 8.4

3 Ahmak'ı bilmeyen yoktur. 3 Ahmak için Aamir Khan'ın efsane olmuş ve kendisiyle bütünleşmiş filmlerinden biri diyebiliriz. Farhan Qureshi ailesinin zoruyla üniversiteye girmiş ve mühendislik bölümü öğrencisi olmuştur. Ancak Farhan fotoğrafçılığa ilgi duymaktadır. Aynı zamanda Farhan'ın kendisine eşlik eden 3 ahmaktan diğer ikisi Rancho Chhanched ve Raju Rastogi, aynı bölümdeki ve aynı odada kaldığı arkadaşlarıdır. Raju ailesini fakirlikten kurtarma amacıyla, Rancho makinelerle ilgilenmeyi sevdiği için ve Farhan ise ailesinin zoruyla üniversiteyi okumaya gelmiş 3 gençtir. Film eğitim sistemini eğlenceli ve sert bir dille eleştiren başyapıtlardan biridir.

Aşkın engel tanımadığının en güzel örneği: Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur

Yıl: 2012

2012 Tür: Komedi, Dram, Romantik

Komedi, Dram, Romantik Yönetmen: Anurag Basu

Anurag Basu Oyuncular: Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra Jonas, Ileana D'Cruz

Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra Jonas, Ileana D'Cruz IMDb: 8.1

"Barfi!" adını anlatılan hikâyedeki ana karakterden alıyor. Barfi, sağır ve dilsiz olarak doğan bir genç. Annesini kaybettikten sonra babası tarafından büyütülüyor. Aynı zamanda sevgi dolu eğlenceli biri olmasıyla çevresine mutluluk saçıyor. Shruti Ghosh isimli genç bir kadınla karşılaşmasından sonra Barfi yeni duygularla tanışma fırsatı yakalıyor. Shruti ve Barfi arasındaki ilişkiyi aileleri onaylamıyor ve bu aşk için ikilinin mücadelesi başlıyor.

Baba ve kızının yolculuk macerası: Piku

Y ıl : 2015

2015 Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Yönetmen: Shoojit Sircar

Shoojit Sircar Oyuncular: Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Irrfan Khan

Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Irrfan Khan IMDb: 7.6

Piku filmine ismini veren Piku Banerjee, 70 yaşındaki babası ile Delhi de yaşayan bir mimardır. Babası Bhashkor'un sağlık problemleri hayat kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bhashkor, yaşadığı her problemi sağlığına bağlamaktadır. Bu durum, kızı Piku ile sürekli tartışmalarına yol açar. Bir gün büyük babasından kalan tarihî evi satmak için yollara düşerler. Ancak babasının bağırsak problemleri yüzünden yol boyunca tartışırlar ve aksilikler peşlerini bırakmaz.

Bir mafyanın doktorluk kariyerinin başlangıcı: Munna Bhai M.B.B.S.

Y ıl : 2003

2003 Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Yönetmen: Rajkumar Hirani

Rajkumar Hirani Oyuncular: Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Gracy Singh

Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Gracy Singh IMDb: 8.1

Ana karakterimiz Munna Bhai kendi hâlinde bir mafya lideri. Aynı zamanda ailesine çok değer veren ve onların isteklerini yerine getirmek için her şeyi yapan birisi. Babasının tek hayali ise Munna'nın doktor olması. İşte tüm olay burada başlıyor ve Munna doktormuş gibi rol yapıyor. Babası oğlunun kendisini kandırdığını öğrendiğinde ise onu evlatlıktan reddeder. Munna ise bu durumdan sonra hırs yapar ve gerçekten doktor olmaya karar verir. Özetle filmde bir mafya babasının doktor olma macerasını izliyoruz.

Başarı hikâyesiyle izleyenleri gururlandıran bir film: İğne İplik (Sui Dhaaga: Made in India)

Y ıl : 2018

2018 Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram Yönetmen: Sharat Katariya

Sharat Katariya Oyuncular: Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghubir Yadav

Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghubir Yadav IMDb: 6.8

İğne İplik filmi görücü usulüyle Mamta ile evlenen ve geçimini zar zor idare eden Mauji'nin hikâyesine değiniyor. İş yerinde patronu tarafından değer görmeyen Mauji, el yeteneğine ağırlık vererek terzilik mesleğinin üstüne düşüyor. Bu alanda verdiği mücadeleler sonucunda elde ettiği başarılar izleyenleri cesaretlendirir nitelikte.

Peekay benzeri filmler listemizin sonuna geldik. Eğer sizin de eklemek istediği filmler varsa yorumlara bekliyoruz.

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