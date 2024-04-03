2014 yılında Hindistan'ın ünlü Bollywood sinemasına başarılı bir giriş yapan Peekay filmi, P.K isimli masum bir gencin bir şehirdeki düşünceler komedisini işliyor diyebiliriz. Kırık kalpleri iyileştiren, öfkeleri dindiren P.K. geldiği şehre âdeta huzur ve mutluluk getiren birisi. Sorduğu sorular ve aldığı cevaplar ise izleyenler için bir komedi tufanı oluşturuyor.
Peekay'in eğlenceli sahneleri ve kahkaha dolu anları sayesinde hayatın karmaşasından bir an olsun uzaklaşabiliyorsunuz. Eğer bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız ve Hint sinemasını seviyorsanız, yüksek IMDb puanlı Peekay benzeri filmler listemize göz atabiliriz.
Peekay benzeri filmler:
- 3 Ahmak (3 Idiots)
- Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur
- Piku
- Munna Bhai M.B.B.S.
- İğne İplik (Sui Dhaaga: Made in India)
Eğitim sistemine ağır eleştiri: 3 Ahmak (3 Idiots)
- Yıl: 2009
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Rajkumar Hirani
- Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Singh
- IMDb: 8.4
3 Ahmak'ı bilmeyen yoktur. 3 Ahmak için Aamir Khan'ın efsane olmuş ve kendisiyle bütünleşmiş filmlerinden biri diyebiliriz. Farhan Qureshi ailesinin zoruyla üniversiteye girmiş ve mühendislik bölümü öğrencisi olmuştur. Ancak Farhan fotoğrafçılığa ilgi duymaktadır. Aynı zamanda Farhan'ın kendisine eşlik eden 3 ahmaktan diğer ikisi Rancho Chhanched ve Raju Rastogi, aynı bölümdeki ve aynı odada kaldığı arkadaşlarıdır. Raju ailesini fakirlikten kurtarma amacıyla, Rancho makinelerle ilgilenmeyi sevdiği için ve Farhan ise ailesinin zoruyla üniversiteyi okumaya gelmiş 3 gençtir. Film eğitim sistemini eğlenceli ve sert bir dille eleştiren başyapıtlardan biridir.
Aşkın engel tanımadığının en güzel örneği: Barfi! Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur
- Yıl: 2012
- Tür: Komedi, Dram, Romantik
- Yönetmen: Anurag Basu
- Oyuncular: Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra Jonas, Ileana D'Cruz
- IMDb: 8.1
"Barfi!" adını anlatılan hikâyedeki ana karakterden alıyor. Barfi, sağır ve dilsiz olarak doğan bir genç. Annesini kaybettikten sonra babası tarafından büyütülüyor. Aynı zamanda sevgi dolu eğlenceli biri olmasıyla çevresine mutluluk saçıyor. Shruti Ghosh isimli genç bir kadınla karşılaşmasından sonra Barfi yeni duygularla tanışma fırsatı yakalıyor. Shruti ve Barfi arasındaki ilişkiyi aileleri onaylamıyor ve bu aşk için ikilinin mücadelesi başlıyor.
Baba ve kızının yolculuk macerası: Piku
- Yıl: 2015
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Shoojit Sircar
- Oyuncular: Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Irrfan Khan
- IMDb: 7.6
Piku filmine ismini veren Piku Banerjee, 70 yaşındaki babası ile Delhi de yaşayan bir mimardır. Babası Bhashkor'un sağlık problemleri hayat kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bhashkor, yaşadığı her problemi sağlığına bağlamaktadır. Bu durum, kızı Piku ile sürekli tartışmalarına yol açar. Bir gün büyük babasından kalan tarihî evi satmak için yollara düşerler. Ancak babasının bağırsak problemleri yüzünden yol boyunca tartışırlar ve aksilikler peşlerini bırakmaz.
Bir mafyanın doktorluk kariyerinin başlangıcı: Munna Bhai M.B.B.S.
- Yıl: 2003
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Rajkumar Hirani
- Oyuncular: Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Gracy Singh
- IMDb: 8.1
Ana karakterimiz Munna Bhai kendi hâlinde bir mafya lideri. Aynı zamanda ailesine çok değer veren ve onların isteklerini yerine getirmek için her şeyi yapan birisi. Babasının tek hayali ise Munna'nın doktor olması. İşte tüm olay burada başlıyor ve Munna doktormuş gibi rol yapıyor. Babası oğlunun kendisini kandırdığını öğrendiğinde ise onu evlatlıktan reddeder. Munna ise bu durumdan sonra hırs yapar ve gerçekten doktor olmaya karar verir. Özetle filmde bir mafya babasının doktor olma macerasını izliyoruz.
Başarı hikâyesiyle izleyenleri gururlandıran bir film: İğne İplik (Sui Dhaaga: Made in India)
- Yıl: 2018
- Tür: Komedi, Dram
- Yönetmen: Sharat Katariya
- Oyuncular: Varun Dhawan, Anushka Sharma, Raghubir Yadav
- IMDb: 6.8
İğne İplik filmi görücü usulüyle Mamta ile evlenen ve geçimini zar zor idare eden Mauji'nin hikâyesine değiniyor. İş yerinde patronu tarafından değer görmeyen Mauji, el yeteneğine ağırlık vererek terzilik mesleğinin üstüne düşüyor. Bu alanda verdiği mücadeleler sonucunda elde ettiği başarılar izleyenleri cesaretlendirir nitelikte.
Peekay benzeri filmler listemizin sonuna geldik. Eğer sizin de eklemek istediği filmler varsa yorumlara bekliyoruz.
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