Filmleriyle büyük hayal kırıklığı yaratsa da kitaplarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip Percy Jackson, dizi olacak. Dizinin duyurusunu ise kitapların yazarı Rick Riordan yaptı.

Rick Rioardan’ın sevilen fantastik kitap serisi Percy Jackson, filmlerinin ardından şimdi de dizi olarak karşımıza çıkacak. Kitapların yazarı tarafından yapılan duyuruya göre dizi, geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan çevrimiçi yayın platformu Disney Plus’ta yayınlanacak.

Yeni projeyi bir video ile duyuran Riordan, eski filmlerde yapılan yanlışların yeni dizide tekrarlanmayacağından emin görünüyor. Özellikle Disney’in 20th Century Fox’u satın almasından sonra yazarın önü de açılmış oldu, çünkü Riordan’ın istekleri daha genç bir kitleye hitap etmeye sıcak bakan Disney i̇le örtüşüyor.

Disney Plus’ta yayınlanacak yeni dizi hakkında bildiğimiz şeyler şu anda oldukça sınırlı, ancak sağlam bir şeylerin gelmesini bekleyebiliriz. Mandolorian gibi bir diziyle Star Wars evreninde çok yeni bir kapı aralamayı başaran Disney’in, son derece geniş bir hikaye ve evrene sahip Percy Jackson’la da başarılı işler yapacağını düşünüyoruz.

Öncesinde ne yaşanmıştı?

İlk olarak 20th Century Fox tarafından 2 film halinde sinema perdesine aktarılan Percy Jackson, Yunan mitolojisinde tanrı olan Poseidon’un yarı tanrı oğlu Percy Jackson’ın başından geçen olayları anlatıyordu. Yunan tanrılarının ve yarı tanrıların içine gireceğiniz seride toplamda 5 kitap bulunuyor.

Yayınlanan ilk iki filmden yaşadığı memnuniyetsizliği Kasım 2018’de bir blog yazısında paylaşan Riordan, “Son senaryoyu ve sette ne yaptıklarını gördükten sonra, kendi iç huzurum için oradan uzaklaşmam gerektiğini fark ettim” demişti. Bu noktada yazarın Percy Jackson’ı filmde yaşlandırmamalarını istediği e-postalar bulunuyor. Kitapta 12 yaşında olan ana karakterimiz, filmlerde 17 yaşındaydı.

Her ne kadar bu tarz olaylar kitabın hayranları ve yazar için hoş detaylar olmasa da iki film de hatırı sayılır bir gişe başarısı göstermiş ve yapımcılara hizmet etmişti. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, dünya çapında 226,5 milyon dolar gelir elde ederken, Percy Jackson: Sea of Monsters, dünya çapında 200 milyon doların biraz altında kalmıştı. Her ne kadar Marvel ya da Harry Potter gibi filmlerde gördüğümüz başarıları yakalanamamış olsa da kitabın hayranlarının filme bir ilgisinin olduğu çok açıktı.

Yeni dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı bilinmiyor, ancak koronavirüs pandemisinden dolayı biraz daha fazla beklememiz gerekeceğini ön görüyoruz. Dizi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.