Perte Çıkmış Arabalar Neden Hala Fahiş Fiyatlara Satılıyor?

Perte çıkmış bir araba hala nasıl yüksek fiyatlara alıcı buluyor hiç düşündünüz mü? Bunun arkasında yatan sebep "change" isimli bir dolandırıcılık yöntemi. Bugün sizlere bu kan dondurucu yöntemi tanıtacak ve almanız gereken önlemlerden bahsedeceğiz.

Yeni bir araba satın almak her zaman kafa karıştırıcı bir süreçtir. İster sıfır isterse de ikinci el araba olsun, bir servet yatırdığımız araçları alırken dikkat edilmesi gereken pek çok husus var. Üstelik bu konuda insanları kandırma konusunda kendini geliştirmiş pek çok dolandırıcı bulunuyor. Bugün, bu dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan Change tuzağına bakacağız.

"Change" dediğimiz araba tuzağı sistemi, bizlere ikinci el araba satın alırken çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Polis kayıtlarında "çenç" ifadesiyle tanımlanan sistem, aldığınız arabanın çalıntı ya da yurt dışından kaçak yollarla getirilmiş bir araç olduğu anlamına geliyor. Elbette bu sistemle perte çıkmış arabaların ne alakası olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu dolandırıcılık sisteminde hayati nokta perte çıkmış arabalar olarak kabul edilebilir.

Pert araçlar neden yüksek fiyatlara satılıyor?

Sahibinden.com gibi sitelere baktığımızda tek bir sağlam yeri bile kalmayan, tam anlamıyla pert olan araçların bile yüksek fiyatlara listelendiğini görüyoruz. Normalde sadece hurda olabilecek bu arabaların bu kadar pahalı olmasının arkasında bazı sebepler yatıyor elbette. Bu arabaları alıp "toparlamak" isteyen insanlar olsa da bu toparlama her araba için çok da mümkün değil. Buna rağmen satılmaya devam ediyorlar. Bunun sebebi aslında arabaların şase numarasında yatıyor. Pert olan bu arabalar sağlam olan çeşitli arabalar için şase numarası kaynağı oluyor.

Pert araçların şase numaraları üzerinden yapılan dolandırıcılık

Lüks bir arabanın perte çıktığını düşünün. Normalde çok yüksek fiyatlardan satılabilir bir arabanın hurdaya dönmesi hoş bir şey değil. İşte bunu fırsat bilen dolandırıcılar, ağır hasarlı olarak kabul edilen perte çıkmış bir aracı satın alır. Sonrasında aynı aracın bir çiziği bile bulunmayan iyi bakılmış bir başka modeli bulunur ve çalınır. Sonrasında perte çıkan aracın şase numarasıyla çalınmış arabanın numarası değiştirilir. Bu sayede hırsızların elinde ağır hasar kayıtlı olsa da "toplandı" bahanesiyle satıma uygun bir araba olmuş olur.

Bu durumun bir başka versiyonu ise yurt dışından araba getirtmekle oluyor. Pert bir araç hurda fiyatının bir tık üstünden alınır. Sonrasında Gürcistan gibi araba piyasası ülkemize göre çok daha ucuz olan bir ülkeden aynı model bir araba alınıp Türkiye'ye getirilir. Türkiye'deki fiyatının çok altına yabancı ülkeden getirilen arabaya pert olan arabanın şase numarası işlenir. Sonrasında bu araba aslında konudan habersiz olan ve sadece bir arabaya sahip olmak isteyen bir insana satılır.

Böyle bir şey yaparak para kazanmaya çalışan insanların ciddi bir suç işlediğini ve yakalandıkları takdirde para ve hapis cezasına çarptırılacağını söyleyebiliriz.

Pert arabayı tamir etmek de tehlike arz ediyor.

Bu dolandırıcılık yöntemi dışında gerçekten pert arabayı tamir edip yollara koyan insanlar da var. Ancak bunun da insan hayatı için risk oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Birkaç küçük kaza sonucu kapısı, tamponu değişen bir arabayı alabilirsiniz, ancak ağır hasar kaydı bulunan bir araç, muhtemelen büyük ölçüde yeniden yapılmış olmalıdır. Bu da ne olursa olsun ciddi güvenlik sorunları oluşturacaktır.

Nasıl önlem alınabilir?

Polisin bu konuda çeşitli önlemler aldığı bilinse de hala benzeri dolandırıcılık yapan insanlar bulunuyor. Bu sebeple vatandaşların yeni bir araba alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle piyasasının altındaki otomobillerin şasi numaralarını yetkili serviste karşılaştırmalılar. Ayrıca arabanın ağır hasarlı raporu varsa satın alımdan önce iki kez düşünülmesi gerektiğini hatırlatalım.

Kaynak: 1, 2, 3