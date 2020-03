Sony Pictures, corona virüsünün Avrupa'da etkisini göstermesinin ardından Peter Rabbit 2: The Runaway'in vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Peter Rabbit 2, No Time to Die'ın ardından salgın nedeniyle ertelenen ikinci film oldu.

Corona virüsü salgınının etkileri dünya çapındaki etkinliklerin ardından film endüstrisinde de görülmeye başladı. Sony Pictures dün yaptığı açıklamada, yeni filmi Peter Rabbit 2: The Runaway'in vizyon tarihinin 7 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu. Peter Rabbit 2: The Runaway, corona virüsü salgını sonrasında ertelenen ikinci büyük bütçeli film oldu. MGM ve Universal da geçtiğimiz hafta James Bond filmi 'No Time to Die'ın vizyon tarihini kasım ayına ertelediğini açıklamıştı. Peter Rabbit 2: The Runaway, 2018'de vizyona giren Peter Rabbit'in devamı olarak gelecek. Filmin ilk olarak 27 Mart'ta İngiltere'de ve Avrupa'daki bazı ülkelerde gösterilmesi ve ardından 3 Nisan'da ABD ile birlikte diğer ülkelerde vizyona girmesi bekleniyordu. İLGİLİ HABER Sağlık Bakanlığı’ndan Türkiye’nin İlk Corona Virüsü Hastası Hakkında Açıklama Corona virüsü nedeniyle Avrupa ve Asya bölgelerindeki sinema ve tiyatro faaliyetleri son haftalarda büyük aksamalar yaşadı. Pazartesi günü, başta İtalya olmak üzere, Fransa ve Slovakya'da birçok sinema kapatıldı. Sony Pictures'ın Peter Rabbit 2'yi erteleme kararı, filmin gişe hasılatını ciddi şekilde etkileyebilir. İlk Peter Rabbit filmi, 50 milyon dolarlık bütçeyle yapılmış ve 351.2 milyon dolarlık hasılat elde ederek başarı yakalamıştı.

