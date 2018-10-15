Çizerlerin, tasarımcıların ve Photoshop kullanmayı seven herkesin uzun süredir beklediği haber nihayet geldi. Adobe, Photoshop CC'nin iPad'lere geleceğini ve masaüstü ile uyumlu olacağını açıkladı.

Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan Photoshop'un, 2010 yılında ilk iPad'lere gelmesi büyük olay yaratmış, o günden bu yana da pek çok tasarımcı ve çizerin favorisi arasına girmişti. O dönemden bu yana pek çok firma benzer ürünler çıkartsa da o boşluğu pek dolduramamıştı. Uzun süredir beklenen duyuru, Adobe'un Los Angeles'da düzenlediği Adobe MAX konferansında geldi.

Creative Cloud'un daha önceki uygulamalarında yalnızca belli özellikleri kullanabilmek mümkündü. Adobe'dan yapılan açıklamaya göre tam sürümün çıkmasında yeni ve daha gelişmiş teknolojilere sahip cihazlar etkili oldu.

Adobe'un yaptığı tanıtımda oldukça büyük, çok katmanlı bir dosya iPad Pro'da açıldı. Görselde değişiklikler yapıldı ve farklı filtreler, efektler uygulandı. iPad Pro bütün bu işlemleri oldukça kolay şekilde yerine getirdi. Apple Pencil'in entegrasyonu da büyük kolaylık sağladı.

Photoshop'un iPad tasarımı klasik tasarıma oldukça yakın. Her ne kadar cihazın özelliklerini de kullanması ve bilgisayarlara kıyasla küçük alandan tasarruf etmesi için ufak değişikliklere sahip olsa da, Photoshop kullanıcılarının kas hafızalarıyla bile idare edebileceği derecede aslına sadık olmuş.

Dosyalar, masaüstü versiyon ile de uyumlu olarak oluşturuluyor, böylece tabletle bilgisayar arasında dosya aktarımı yapıp aynı dosya üzerinde çalışmak mümkün oluyor.

Piyasaya hızlı bir giriş yapmak isteyen Adobe, 1.0 sürümünde tüm özellikleri koymayacak, ancak zaman içerisinde gelecek olan güncellemelerle tüm özellikler kullanıma açılacak. Bu özelliklerin geliş tarihi ile ilgili bir takvim ise henüz yok.

Adobe'un yaptığı açıklamalar bu kadarla kalmadı. Firma, masaüstü versiyonda yapılan yeniliklerden de bahsetti. Simetrik boyama, çerçeve aracı gibi pek çok yeni özelliğe kavuşacak olan masaüstü versiyon da gelişimine devam ediyor. Ayrıca, işlemleri geri alma tuş kombinasyonu olan Command + Z de değiştirildi.

Photoshop CC'nin iPadPro'lara 2019 yılında gelmesi bekleniyor.