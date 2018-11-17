Google, her yeni nesil Pixel telefonuyla biçok yeni geliştirme yapabildiğini uzun zamandır gösteriyor. Örneğin bu sene donanım açısından çok büyük yenilikler olmasa da, yazılımsal kamera geliştirmeleri ve Asistan araması özelliği belki de bunlardan en büyükleri.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olmayan sürümü sızdırılan, yakın zamanda da Google tarafından sunulmaya başlayan Night Sight, Pixel 3 telefonlarda gece çekimlerinde muazzam sonuçlar sunuyordu. Benzer şekilde ilk kez Pixel 3 ile birlikte gelen Call Screen özelliği de oldukça başarılıydı. Görünen o ki yazılım devi, bu özellikleri önceki Pixel telefonlarına da getiriyor.

Google'ın sunduğu güncelleme, kullanıcılara kademeli olarak ulaşacağından kesin bir tarih veremesek de yakın zamanda birçok telefona geleceğini düşünüyoruz. Güncelleme bir kez kurulduktan sonra, Pixel 2 sahipleri kendilerine bir arama geldiğinde ekranda yeni bir "ekran araması" tuşu görecekler. Eğer kullanıcı numarayı tanımıyorsa veya bir spam olduğunu düşünüyorsa, aramayı Google Asistan'ın açmasını bu tuşla sağlayabilecekler.

Arayan kişiye telefonu bir insanın değil, bir asistanın cevapladığı bildirim olarak gidecekken, arayan kişinin sözleri doğrudan ekranda yazı olarak belirecek. Elbette herhangi bir zamanda Google Asistan'ı bırakıp kendiniz konuşmaya başlayabileceksiniz. Güncelleme size ulaştığında, bu özelliği aktif etmeniz için yapmanız gereken herhangi bir şey yok.