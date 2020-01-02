Plastik Poşetlere Zam Geldi: Artık 30 Kuruş Olacak

Plastik kullanımını azaltmak amacıyla geçtiğimiz yılın başından bu yana parayla satılan plastik poşetlere zam geldi. Daha önce marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşetler, 1 Ocak 2020 itibarıyla artık 30 kuruş oldu.

Ocak 2019’da Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte marketlerde bedavaya verilen plastik poşetler, ücretli olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın raporuna göre, Türkiye'de yıllık olarak yaklaşık 30-35 milyar adet plastik poşet kullanılıyor. Bir kişinin yılda kullandığı ortalama plastik poşet adeti ise 440 civarında.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Plastik poşet fiyatlarına çevreyi kirleten atıklar için tahsil edilen geri kazanım katılım payı tutarlarına yeniden değerleme oranı kadar zam yapıldı. Gelen yüzde 22.58’lik zammın ardından, daha önce 25 kuruş olan plastik poşetler, 1 Ocak 2020 itibarıyla artık 30 kuruşa satılacak.

Plastik poşetler artık marketlerde 30 kuruşa satılacak

Yönetmelikle, 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde plastik poşetlerin yanı sıra motorlu araç lastikleri, aküler, piller, kağıt ve ahşap gibi çevreyi kirleten; ancak geri dönüştürülebilen atıklar da yer alıyor; ancak yalnızca poşetler için tüketicilerden katkı payı alınıyor.

Bununla birlikte diğer atıklara yapılan zamların şirketler tarafından satılan bu ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılacağı da belirtiliyor. Tüketicilerin her bir plastik poşete ödediği 30 kuruşun 18 kuruşu, Çevre Bakanlığına aktarılırken geri kalan 12 kuruş işe marketlere ve Hazine’ye gidiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz yılın mayıs ayında yaptığı açıklamada, ücretli poşet uygulamasının ilk 5 ayında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik bir azalma tespit ettiklerini belirtmişti. Kurum, 2021'de ise depozito uygulamasına geçeceklerini aktarmıştı.