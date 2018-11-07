PlayDiablo4.Com, Diablo'nun Rakibinin Sitesine Yönleniyor

Diablo II'yi çıkış noktası olarak kabul eden Path of Exile, Blizzard'ın mobil oyun duyurusundan en çok faydalananlardan oldu.

Günlerdir Diablo Immortal duyurusu ve devamında yaşanan gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendiriyoruz. Son haber oldukça ilginç: Muhtemelen daha önce oyunun hayranları tarafından açılan PlayDiablo4 isimli site, artık Diablo'nun ücretsiz rakibi Path of Exile'ın resmi sitesine yönleniyor.

İlk olarak 2013 yılında oyuncularla buluşan Path of Exile, Diablo II'yi kendisine model alan oynamasız ücretsiz bir RPG oyunu. Geçtiğimiz yıl içerisinde Xbox One için de piyasaya çıkan oyun gelecek ay PS4 oyuncuları ile de buluşacak.

Yapımcıları tarafından, "Path of Exile, ödeme yap - kazan modelinde bir oyun değil. Hiçbir zaman da olmayacak." denilerek tanıtılan oyun, 'Hardcore' Diablo hayranlarını oldukça mutlu edecektir. Siz de resmi siteye yönlenen linke buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer Path of Exile nasıl bir oyun diye merak ediyorsanız, hemen aşağıdan videosuna göz atabilirsiniz.