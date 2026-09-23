Tarihin En Çok Satan Oyun Konsolu PlayStation 2’yi Bu Kadar Başarılı Yapan Neydi?

Bugün PlayStation 2 deyince aklımıza hemen pes/fifa maçları, GTA San Andreas’ta attığımız turlar veya God of War’da tuşlara basmaktan parmaklarımızın sızlaması geliyor. Ancak tarihin en çok satan konsollarından birini sadece "çok iyi oyunları vardı" diye açıklamak, resmin büyük kısmını kaçırmak olur.

Sony, 2000 yılında piyasaya sürdüğü bu efsaneyi sadece bir konsol olarak değil; salonun ortasına kurulacak bir "milenyum eğlence üssü" olarak tasarlamıştı.

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Peki, rekabetin alev alev yandığı o dönemde PS2 nasıl oldu da rakiplerini silip süpürdü? Gelin, PlayStation 2’yi bu kadar özel yapan neydi bir bakalım.

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PlayStation 2, 2000'de satışa çıktı.

Yani tam da yeni bir teknoloji dalgasının yükseldiği, insanların evlerine yeni nesil dijital cihazlar almak istediği kritik bir eşikte pazara girdi. Ki bu da, oldukça doğru bir zamanlaması olduğunu gösterdi.

Üstelik Sony sıfırdan bir maceraya da atılmıyordu. PlayStation 1, 2000'lerin başında 100 milyon sevkiyatı aşarak dünya çapında devasa bir marka algısı yaratmıştı. Dolayısıyla tüketiciler ne olduğu belirsiz yeni bir cihaza değil; kendini çoktan kanıtlamış bir ekosistemin devamına güvenle adım attı.

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Asıl sürpriz ise cihazın aynı zamanda DVD oynatmasıydı.

DVD teknolojisinin yeni parladığı 2000’li yılların başında bağımsız bir DVD oynatıcı almak oldukça pahalıydı. İşte tam böyle bir anda Sony, yüzyılın en zekice hamlelerinden birini yaptı ve PS2’nin içine dahili bir DVD oynatıcı yerleştirdi.

Kuzey Amerika çıkış fiyatı 299 dolar olan konsol, o dönem sırf film izlemek için bile satın alınabilecek kadar mantıklı bir seçenek haline gelmişti. Yani insanlar evlerine sadece çocukların oyun oynayacağı bir kutu değil, tüm ailenin film izleyebileceği bir teknoloji getirmiş oldu.

Eski oyunlar çöpe gitmiyordu.

Bir konsol jenerasyonu değiştiğinde oyuncuların en büyük korkusu, yıllarca para döküp kurduğu oyun kütüphanesinin çöp olmasıdır. Sony, PS2 ile bu riski tamamen ortadan kaldırdı ve geriye dönük uyumluluk kazandırdı.

İlk PlayStation oyunlarının tamamı PS2’de de çalışıyordu. Bu sayede oyuncular yeni konsola "Sıfırdan mı başlayacağız?" şüphesi yaşamadan gönül rahatlığıyla geçti.

Oyun çeşitliliği çok fazlaydı.

PS2’nin başarısının arkasındaki en büyük sebep şüphesiz üçüncü taraf geliştiricilerin konsola gösterdiği ilgiydi. Daha 2003’ün başında platformda 1.500’den fazla oyun bulunuyordu. Ömrünü tamamladığında ise satılan toplam PS2 yazılımı 1,8 milyar adedi aşmıştı.

Üstelik bu kütüphane tek bir tarza da hapsolmadı. GTA’dan Gran Turismo’ya, Tekken’den Jak and Daxter’e kadar her yaşa ve zevke hitap eden oyun çeşitliliği vardı.

Üstelik Sony, konsolu standart bir gamepad ile tv karşısında oturan kitleyle sınırlı tutmak istemedi. 2003 yılında çıkan EyeToy USB kamera sayesinde oyuncular ekrandaki nesnelere kendi hareketleriyle müdahale etmeye başladı. Dans matları, karaoke mikrofonları, aile ve parti oyunları derken PS2, oyun oynamakla hiç ilgilenmeyen kitleleri dahi ekran başına kilitledi.

PS2 başarısının en underrated tarafı birkaç yıl sonra unutulmamasıydı.

Rakiplerinde olduğu gibi birkaç yıl satıp ardından unutulmaya yüz tutmadı. Aksine marka, 2004 yılında cihazın boyutlarını devasa oranda küçülten, ağırlığını yarıya indiren ve kasasını incelten PS2 Slim modelini duyurdu.

299 dolarlık etiket zamanla 199 dolara ve daha da aşağılara çekildi. Fiyat düştükçe, devasa oyun kütüphanesi ve oturmuş sistemiyle PS2, pazarda bütçe dostu bir teknoloji canavarı olarak yıllarca satmaya devam etti.

Bugün geriye dönüp bakınca "PS2 sadece GTA San Andreas yüzünden sattı" ya da "Daha ulaşılabilirdi" demek haksızlık olur. Çünkü bu oyun konsolunun sırrı, doğru zamanda doğru özellikleri tek bir kutuda buluşturmasında yatıyordu.