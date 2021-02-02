PlayStation 5 Digital Edition Türkiye'ye Geliyor

PlayStation 5'in Digital Edition Sürümü Türkiye'ye geliyor. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre PlayStation 5 Digital Editon, şubat ayı içinde ülkemizdeki oyun tutkunlarıyla buluşacak.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz yılın son dönemlerinde piyasaya sürdüğü PlayStation 5'in Dijital Edition sürümü, nihayet Türkiye'ye de geliyor. PlayStation'ın Türkiye'deki tüketiciler için oluşturduğu resmi Twitter hesabı, "PlayStation Türkiye"den yapılan açıklamalara göre konsolun disk girişi olmayan dijital versiyonu, şubat ayı içinde Türkiye'deki oyun tutkunlarıyla buluşacak.

PlayStation 5'in BluRay disk girişi olan versiyonu, geçtiğimiz aylarda oldukça kısıtlı bir stok miktarı ile piyasaya sürülmüştü. Ancak bu ürünler çok kısa bir süre içerisinde tükenince ortalık, tabiri caizse karaborsacılara kaldı. Bugün Türkiye'de hizmet vermekte olan e-ticaret platformlarını incelediğinizle, zaten birkaç satıcının elinde olan konsolun fahiş fiyatlarla satılmaya çalışıldığını görüyoruz. PlayStation Türkiye'nin yaptığı açıklama ise karaborsacıların fiyatlarında da bir güncelleme olacağını gözler önüne seriyor.

PlayStation 5 Digital Edition'ın tavsiye edilen satış fiyatı 5.999 TL

PlayStation 5'in normal sürümü ile digital edition arasındaki tek fark, disk girişinden ibaret. Oyunseverler, normal sürümde oyunların fiziksel kopyalarını da satın alabiliyorlar. Ancak Digital Edition olarak isimlendirilen sürümde böyle bir imkan bulunmuyor. Sadece PlayStation Store üzerinden satın alıp, bu oyunları konsolunuza indirmeniz gerekiyor. Ancak olaya fiyat açısından bakarsak, mevcut koşullar altında 5.999 TL'lik fiyatın oldukça normal olduğunu belirtebiliriz.

Bu arada, yaptığımız kontrollerde PlayStation 5 Digital Edition'ın henüz satışta olmadığını görüyoruz. PlayStation 5'in normal sürümüne baktığımızda ise bir fiyat güncellemesi olmuş durumda. Bu bağlamda Vatan Computer'ın internet sitesinde yer alan güncel bilgilere göre PlayStation 5, 7.499 TL karşılığında satın alınabilecek. Ancak diskli sürümün güncel fiyatlarla ne zaman satılacağı da şu an için belirsizliğini koruyor.