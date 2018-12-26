PlayStation 5 Hakkında Heyecanlandıran Açıklama

Bir endüstri analisti, gelecek yılın sonlarında tanıtılması beklenen PlayStation 5 hakkında heyecan veren açıklamalarda bulunarak PS VR'ın 4K 240 fps desteğe sahip olacağını belirtti.

Japon teknoloji devi Sony, piyasadaki mevcut en güncel oyun konsolu olan PlayStation 4’ü Kasım 2013’te tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ancak PS4’ün güncel oyunlar karşısında yetersiz kalması, Eylül 2016’da PlayStation 4 Pro’nun piyasaya sürülmesine neden oldu. Ancak bu da konsol oyuncularını tamamı ile memnun etmedi ve konsol oyuncuları, PlayStation 5’i büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başladılar.

Bir endüstri analisti olan Michael Pachter, Gaming Bolt’a verdiği demeçte PlayStation 5 ile ilgili olarak oyuncuları ziyadesiyle heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Pachter’ın bildirdiği üzere PlayStation 5, PlayStation VR için 4K çözünürlük ve 240fps desteği ile birlikte gelecek. Bu da Sony’nin yeni oyun konsolunun PC oyuncularını kıskandıracak bir VR deneyimi sunacağı anlamına geliyor.

Konsol oyuncularının PlayStation 5’ten en büyük beklentisi daha yüksek çözünürlükte daha yüksek FPS değerlerine ulaşmak. Tahminler Sony’nin AMD Navi GPU ile bu beklentileri karşılayacağı yönünde. PlayStation 5’in 2019’un sonlarında ya da 2020’nin başlarında tanıtılması bekleniyor. Dolayısı ile konsol oyuncularının 4K 240fps VR deneyimi için biraz daha beklemeleri gerekecek.