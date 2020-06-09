PlayStation 5'in Lansmanı, 1080p 30fps Yayınlanacak

PlayStation 5'in 11 Haziran'daki lansman etkinliği ile ilgili önemli bir açıklama geldi. PlayStation Blog'unda konuşan Sid Shuman, etkinliğin 1080p 30 fps şekilde yayınlanacağını söyledi. Şirketin yayın kalitesini neden bu seviyede tuttuğunu tahmin etmek ise zor değil.

Sony'nin yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5, tam anlamıyla arap saçına döndü. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamayla PlayStation 5'i 4 Haziran'da düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracağını açıklamıştı. Ancak sonradan bu etkinlik önce iptal edildi ardından da "yakında" mesajı verildi. Sony, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla ise PlayStation 5'in 11 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacağını resmen açıkladı.

Şimdiyse bu etkinlik ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sony'den Sid Shuman, "PlayStation Blog" üzerinden yaptığı bir açıklamayla etkinliğin yayın kalitesinin beklenilen seviyede olmayacağını belirtti. Bunun sebebi ise içinde olduğumuz süreçte fazlasıyla anlaşlabilir.

PS5 lansmanında gösterilecek oyunlar, 1080p 30 fps olacak

Shuman tarafından yapılan açıklamalara göre 11 Haziran'da düzenlenecek PlayStation 5 etkinliği, 1080p çözünürlüğünde ve 30 fps yenileme hızında olacak. Bunun nedeni ise koronavirüs nedeniyle artan internet trafiğinde 4K yayın yapmanın son derece zor hale gelmesi. Yine de PS5'te 4K 60 fps oyun oynama hayali kuran oyuncular için 1080p 30fps bir lansman küçük çaplı bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bununla birlikte Shuman, PS5'i evinizdeki 4K TV'ye taktığınızda daha yüksek kalite alacağını garanti ediyor.

PlayStation 5 lansmanı ile ilgili tavsiye: Kulaklıkla izleyin

Shuman, PlayStation 5'in lansmanı ile ilgili bir de tavsiye verdi. Bu tavsiye, lansman etkinliğinin kulaklıkla izlenmesi yönünde. Etkinlik kapsamında mükemmel ses şovlarının olduğunu ifade eden Shuman, bu kalitenin bilgisayar ya da telefon hoparlöründe fark edilemeyebileceğini ifade ediyor. Shuman, bu tavsiyesinin de detaylarına değinmedi ancak görünüşe göre etkinlik kapsamında PlayStation 5'in 3D ses teknolojisi de oyunculara ilk kez sunulacak.