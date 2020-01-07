CES 2020 etkinliklerinin açılışında sahne alan PlayStation Genel Müdürü Jim Ryan, PlayStation 5'in logosunu açıkladı. Yeni logo, PlayStation 3 ve 4'ten alışık olduğumuz logoya ufak dokunuşlar yapılmış olarak karşımıza çıkıyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, şu sıralar yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile meşgul. Şirket, 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı yeni oyun konsolunu tamamlayabilmek için var gücüyle çalışırken diğer yandan da kamuoyunu heyecanlandıracak açıklamalar yapmaktan geri kalmıyor.

Takvimlerin 7 Ocak'ı göstermesiyle birlikte teknoloji tutkunları, gözlerini Las Vegas'a çevirmiş durumdalar. Çünkü dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen "CES", bugün itibarıyla başladı ve tüketiciler, 10 Ocak tarihine kadar CES 2020 etkinliklerinin rüzgarına kapılacaklar. Elbette Sony de CES 2020 etkinliklerinin yıldızlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Toplam kaç adet PlayStation 4 satıldığı açıklandı

PlayStation Genel Müdürü Jim Ryan, CES 2020 etkinliklerinin açılış töreninde konuşan isimlerden bir tanesi oldu. Ryan, yaptığı açıklamalarda PlayStation 4'ün güncel kullanıcı rakamlarını açıkladı. Ryan'ın açıklamalarına göre PlayStation 4, bugüne dek 106 milyon adet sattı. 1.15 milyar PlayStation 4 oyununun satıldığını ifade eden Ryan, 38.8 milyon PlayStation Plus üyesi olduğunu ve aylık kullanıcı sayısının 103 milyon olduğunu ifade etti.

Teknoloji tutkunları, Ryan'ın PlayStation 4'ün yanı sıra PlayStation 5 hakkında konuşacağını da biliyorlardı. Aslına bakarsak öyle de oldu ancak Ryan, PlayStation 5'in özellikleriyle ilgili olarak bilmediğimiz bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Ryan, PlayStation 5 ile ilgili çok önemli bir gelişmeye imza attı. PlayStation'ın bir numarası, PlayStation 5'in logosunun nasıl olacağını açıkladı.

İşte PlayStation 5'in logosu

Aslına bakacak olursak PlayStation 5'in logosu, bugüne kadar alıştıklarımıza bir hayli benzer. Ancak hayatımızdaki diğer her şey de olduğu gibi PlayStation 5'in logosunda da ufak değişiklikler var. Şirket, PlayStation 5'in logosunu, mevcut logoya ufak dokunuşlar yaparak önceki nesillerle benzer tutmaya karar vermiş ve aslında bu durumun beklenen bir şey olduğunu ifade edebiliriz.

Ryan, Sony'nin gelecek dönemlerde PlayStation 5'le ilgili daha çok bilgi paylaşacağını söyledi. Aslına bakacak olursak bu durum uzunca bir süredir oyunseverlerin gündemindeydi çünkü şirket, geçtiğimiz dönemde yaptıkları açıklamalarla PlayStation 5'i gündemden düşürmeyeceklerini ve kamuoyunu bilgilendireceklerini söylemişlerdi.