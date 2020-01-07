Sony, PlayStation 5'in Kesinleşen Özelliklerini Açıkladı

PlayStation 5'in bir numaralı ismi Jim Ryan, yaklaşmakta olan oyun konsoluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. PlayStation 5'in bugüne dek açıklanan özelliklerini yineleyen Ryan, PlayStation 5'in kesinleşmiş özelliklerini açıklamış oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5, oyunseverlerin gündeminden düşmüyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2020 etkinliklerinde de oyunseverler, PlayStation 5'le ilgili yeni bir şeyler öğrenmek ve hatta mümkünse PlayStation 5'in kendisini görmek istiyorlar.

Sony Interactive Entertainment CEO'su olarak görev yapan ve PlayStation'ın da bir numaralı ismi olan Jim Ryan, CES 2020 etkinlikleri kapsamında sahne aldı ve ilk olarak PlayStation 5'in resmi logosunu tüketicilere tanıttı. Kurduğu cümleleri PlayStation 5'le ilgili özelliklere de getiren Ryan, yeni bir açıklama yapmadı ancak PlayStation 5'in sahip olacağı kesinleşen bazı özellikleri bir kez daha belirtti.

Jim Ryan, yaptığı açıklamalarda PlayStation 5'in bugüne dek açıklanmış olan 5 temel özelliğinden bahsetti. Bu bağlamda 3 boyutlu ses, dokunsal ve uyarlanabilir tetikleyiciler, ultra yüksek hızlı SSD, donanım tabanlı grafik izleme ve ultra HD Blu-Ray teknolojilerine değinen Ryan, PlayStation 5'in neler sunabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Dilerseniz şimdi, PlayStation 5'in 5 özelliğinin detaylarına yakından bakalım.

İşte PlayStation 5'in kesinleşen özellikleri