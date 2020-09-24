PlayStation 5’ten Ne Kadar Vergi Alınacağı Belli Oldu

Oyun dünyası, Kasım ayında piyasaya sürülecek PS5’i heyecanla beklerken, ülkemizde konsolları artık oyunları ve teknolojileri ile değil fiyatları ile tartışır olduk. Nisan ayında başlayan ve Eylül sonunda bitecek ek gümrük vergisi düzenlemesi de yıl sonuna uzatılınca, PS5’ten ne kadar vergi alınacağı da kesinlik kazanmış oldu.

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PS5 ve Microsoft’un bu kez çok iddialı geldiği Xbox Series X, Kasım ayında satışa çıkıyor. Türkiye’de konsol oyuncularının ağırlıklı olarak tercihleri PlayStation tarafında olunca, yeni PS5’in fiyatı da merak konusu oluyor. Ancak Nisan’da yürürlüğe giren vergi düzenlemesinin yıl sonuna dek uzaltılması ile fiyat beklentileri yükseliyor.

Sony için Türkiye Avrupa bölgesinde yer alan bir pazar olduğu için ülkemizde konsollar ve oyunları dolar değil euro kuru üzerinden fiyatlandırılıyor. Sony, yerelleşme amacıyla konsoldaki kâr marjını bir nebze olsun düşürerek Türkiye’de satmaya çalışsa da artık bu da ciddi bir çözüm olmayacak. Avrupa’da standart PS5 499 euro, PS5 Digital Edition ise 399 euro ile satışa çıkacak. Ülkemizde ise standart sürümün fiyatı 8.500 TL’yi bulabilir.

PlayStation 5 vergili fiyat hesabı:

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PS5’in gümrük girişi: 4000 TL

4000 TL Gümrük vergisi: +2000 TL

+2000 TL ÖTV: +1.200 TL

+1.200 TL KDV: +1.296 TL

+1.296 TL Toplam vergi: 4.496 TL

Toplam fiyat: 8.496 TL

Yukarıdaki listede PS5’in Türkiye topraklarına gümrükten giriş fiyatı, yani doğrudan Sony’nin belirlediği euro bazında fiyatın TL’ye çevirilmiş hali 4000 TL olarak görülüyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre Bunun üzerine +4.496 TL vergi eklenince konsolun raf fiyatı yaklaşık 8.500 TL seviyesine çıkıyor.