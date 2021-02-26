PlayStation 5'e Üçüncü Taraf SSD Desteği Geliyor

Sony'nin yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bloomberg'in doğruladığını öne sürdüğü bilgilere göre şirket, konsolun fan hızının kilidini kaldırmayı planlıyor. Bunun nedeni, şirketin yakın bir gelecekte üçüncü taraf M.2 SSD kullanımına izin verecek oluşu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation 5 ile ilgili oyuncuları sevindirecek yeni planları olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'de yer alan bir habere göre şirket şu sıralar, PlayStation 5 için yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor ve bu yazılım güncellemesi, PlayStation 5'in sahip olduğu 120 milimetrelik fanın çalışma hızının artırılmasını sağlayacak. Peki Sony, neden böyle bir şey yapmaya çalışıyor?

Sony, PlayStation 5'te 825 GB kapasiteli bir SSD kullanıyor. Bu SSD'nin ise sadece 667 GB'si oyunlar için kullanılabiliyor. Şirket, bugüne kadar herhangi bir üçüncü taraf M.2 SSD desteği ise açıklamadı. Bu durumu değiştirmeyi amaçlayan Sony, yazılım güncellemesini hazırladıktan sonra üçüncü taraf M.2 SSD desteğini sunmayı, oyunculara depolama alanını genişletme imkanı sunmakla birlikte konsolun aşırı derecede ısınmasını engellemeyi amaçlıyor.

PlayStation 5'in fanı, konsolun sıcaklığına göre optimize edilecek

Aslına bakacak olursak Sony, geçtiğimiz aylarda fanla ilgili çalışmalar yaptığını zaten söylemişti. Yapılan açıklamalarda, yazılım güncellemeleri ile fan performansının artırılabileceği ve fanın optimize edilerek, konsol sıcaklığına göre çalışabileceği ifade edilmişti. Konuyla ilgili olarak bir Sony sözcüsüne ulaşan Bloomberg, bu çalışmaların daha önceden de açıklandığını hem M.2 SSD hem de fanla ilgili çalışmaların devam ettiğini doğrulatmayı başardı. Tahminlere göre M.2 SSD desteğinin verilmesini sağlayacak yazılım güncellemesi, yaz aylarında hazır olacak.

Sony, sahip oldukları konsolların depolama alanlarını genişletmek isteyen kullanıcılar için tasarım noktasında büyük bir kolaylık sundu. Dileyen bir kullanıcı, PS5'in yan kapağını çıkararak dışarıdan satın aldığı M.2 SSD'yi PlayStation 5'ine birkaç saniyede takabilecek. Fan hızının kilidini kaldıran ve optimizasyonu sağlayan yazılım güncellemesi de ekstra SSD'nin yol açacağı ekstra sıcaklığın engellenmesini sağlamış olacak. Böylelikle oyunseverler, konsollarında herhangi bir performans kaybı yaşamadan daha fazla oyun depolamış olacaklar.