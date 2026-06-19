PlayStation 6'yı Bekleyenlere Kötü Haber: Konsolun Çıkışı Birkaç Yıl Ertelenebilir!

Yeni iddialara göre Sony, donanım maliyetleri yüzünden PlayStation 6 çıkışını birkaç yıl ertelemeyi planlıyor.

Görünen o ki, yapay zekâ çılgınlığı sadece teknoloji şirketlerini değil, evimizdeki oyun keyfini de vurmak üzere.

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Sony, normal şartlarda 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil konsolu PlayStation 6’yı ertelemeyi düşünüyor. Hem de yaklaşık birkaç yıl.

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Nedeni ise donanım maliyetleri

Oyun yayıncısı Embracer’ın yıllık raporunda ortaya çıkan iddialara göre analistler Sony'nin PlayStation 6 çıkışını 2028 hatta 2029 yılına kaydırabileceğini belirtiyor. Nedeni ise donanım maliyetleri.

Dünya genelinde yapay zekâ bileşenlerine olan devasa talep, parça fiyatlarını uçurmuş durumda. Sony, üretmeye başlasa bile bu yüksek maliyetleri doğrudan oyuncunun sırtına yüklemekten çekiniyor. Zaten hâlihazırdaki zamlardan burnundan soluyan PlayStation severlere bir de cep yakan bir PlayStation 6 fiyatı sunmak, Sony için âdeta intihar gibi görülüyor.

Bu süreçte yapabileceğimiz en mantıklı şey, elimizdeki emektâr PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsollarına sıkı sıkıya sarılmak olacak gibi.