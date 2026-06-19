Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation 6'yı Bekleyenlere Kötü Haber: Konsolun Çıkışı Birkaç Yıl Ertelenebilir!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni iddialara göre Sony, donanım maliyetleri yüzünden PlayStation 6 çıkışını birkaç yıl ertelemeyi planlıyor.

PlayStation 6'yı Bekleyenlere Kötü Haber: Konsolun Çıkışı Birkaç Yıl Ertelenebilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Görünen o ki, yapay zekâ çılgınlığı sadece teknoloji şirketlerini değil, evimizdeki oyun keyfini de vurmak üzere.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Haziran 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?

PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Sony, normal şartlarda 2027 yılında piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil konsolu PlayStation 6’yı ertelemeyi düşünüyor. Hem de yaklaşık birkaç yıl.

İçerikten Görseller

PlayStation 6'yı Bekleyenlere Kötü Haber: Konsolun Çıkışı Birkaç Yıl Ertelenebilir!
2

Nedeni ise donanım maliyetleri

2

Oyun yayıncısı Embracer’ın yıllık raporunda ortaya çıkan iddialara göre analistler Sony'nin PlayStation 6 çıkışını 2028 hatta 2029 yılına kaydırabileceğini belirtiyor. Nedeni ise donanım maliyetleri.

Dünya genelinde yapay zekâ bileşenlerine olan devasa talep, parça fiyatlarını uçurmuş durumda. Sony, üretmeye başlasa bile bu yüksek maliyetleri doğrudan oyuncunun sırtına yüklemekten çekiniyor. Zaten hâlihazırdaki zamlardan burnundan soluyan PlayStation severlere bir de cep yakan bir PlayStation 6 fiyatı sunmak, Sony için âdeta intihar gibi görülüyor.

Bu süreçte yapabileceğimiz en mantıklı şey, elimizdeki emektâr PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro konsollarına sıkı sıkıya sarılmak olacak gibi.

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Sana Özel Sıfır Faizli Avantajlar!

Otokoç'ta Fiat otomobillerde size özel sıfır faiz avantajlarını öğrenmek için tıklayın!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[12-15 Haziran] 3.500 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Battlefield 6 Ücretsiz Oldu (Nasıl Oynayabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

Playstation Oyunlar Sony

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Haziran 2026 Renault Fiyat Listesi Açıklandı: Yeni Clio’da Kampanyalı Fiyat Var

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com