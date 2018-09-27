PlayStation Classic'in Türkiye Çıkış Tarihi Açıklandı

Sony'nin aniden duyurduğu ve 'dinozor' oyuncularda bayram etkisi yaratan konsolun Türkiye'ye ne zaman geleceği ortaya çıktı.

Sony'nin 1994 yılında piyasaya sürdüğü ve oyun dünyasında adeta bir devrim yapan konsolu PlayStation'ın ilk sürümü yakında aramızda olacak. Konsolun, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 3 Aralık'ta piyasaya çıkacağı resmi ağızlardan doğrulandı.

Playstation Classic - Resmi Türkiye Fragmanı

Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms... Konsolun içinde kurulu geleceği açıklanan ilk 5 oyun bunlar. Henüz kalan 15 oyun açıklanmasa da konsolun içerisinde 20 oyun bulunacak.

Eğer ki farklı oyun almak isterseniz bunu fiziksel kopya ile mi yapacaksınız, yoksa cihaza özel farklı bir satış stratejisi mi olacak, bu konu şu an için belirsiz. Ülkemizdeki fiyatı henüz açıklanmayan konsol, yurtdışında 99 dolara satılacak.