Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyordu. Şimdi ise “İndirimler Gezegeni” ismi verilen yepyeni bir kampanya başladı. Oyun fiyatlarının çok uçtuğunu düşündüğümüzde bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz.
İndizimler Gezegeni etkinliği, 27 Şubat tarihine kadar PS Store’da devam edecek. Birçok büyük oyun da dahil %90’lara varan indirimler sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.
PlayStaiton İndirimler Gezegeni kampanyasında fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|NBA 2K25 (PS5, PS4)
|2.900 TL
|870 TL (%70)
|Marvel's Spider-Man 2 Dijital Deluxe Sürüm (PS5)
|1.699 TL
|1.121,34 TL (%34)
|GTA V (PS5, PS4)
|2.499 TL
|824,67 TL (%67)
|Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm (PS4)
|680,34 TL
|204,10 TL (%70)
|Dragon's Dogma 2 (PS5)
|2.599 TL
|1.377,47 TL (%47)
|Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm (PS5, PS4)
|3.899 TL
|1.169,70 TL (%70)
|Resident Evil 4 (PS5, PS4)
|1.399 TL
|699,50 TL (%50)
|Cyberpunk 2077: Ultimate Sürüm (PS5)
|1.145 TL
|744,25 TL (%35)
|Dead by Daylight (PS5, PS4)
|1.049 TL
|419,60 TL (%60)
|Mortal Kombat 1 (PS5)
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
Kampanyada indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.