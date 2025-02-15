PlayStation Store'da "İndirimler Gezegeni" kampanyası başladı. 2600'den fazla oyun, %90'lara varan oranda indirime girdi.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyordu. Şimdi ise “İndirimler Gezegeni” ismi verilen yepyeni bir kampanya başladı. Oyun fiyatlarının çok uçtuğunu düşündüğümüzde bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz.

İndizimler Gezegeni etkinliği, 27 Şubat tarihine kadar PS Store’da devam edecek. Birçok büyük oyun da dahil %90’lara varan indirimler sunuluyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.

PlayStaiton İndirimler Gezegeni kampanyasında fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı NBA 2K25 (PS5, PS4) 2.900 TL 870 TL (%70) Marvel's Spider-Man 2 Dijital Deluxe Sürüm (PS5) 1.699 TL 1.121,34 TL (%34) GTA V (PS5, PS4) 2.499 TL 824,67 TL (%67) Red Dead Redemption 2 Ultimate Sürüm (PS4) 680,34 TL 204,10 TL (%70) Dragon's Dogma 2 (PS5) 2.599 TL 1.377,47 TL (%47) Hogwarts Legacy Dijital Lüks Sürüm (PS5, PS4) 3.899 TL 1.169,70 TL (%70) Resident Evil 4 (PS5, PS4) 1.399 TL 699,50 TL (%50) Cyberpunk 2077: Ultimate Sürüm (PS5) 1.145 TL 744,25 TL (%35) Dead by Daylight (PS5, PS4) 1.049 TL 419,60 TL (%60) Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 699,60 TL (%60)

Kampanyada indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.