Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay birkaç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor. Her ay sunduğu ücretsiz oyunların yanı sıra bu kütüphanedeki oyunlarına da yenilerini ekleyen Sony'nin Ocak ayında kütüphaneye katacağı oyunlar resmî olarak açıklandı.

PlayStation Plus Ocak 2025 oyunları

God of War: Ragnarök (PS5 | PS4)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS5 | PS4)

Atlus Fallen: Reign of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS5 | PS4)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO: Mutationem (PS5 | PS4)

Orcs Must Die 3 (PS5 | PS4)

Citizen Sleeper (PS5 | PS4)

Poker Club (PS4)

Indiana Jones and the Staff of Kings (PS5, PS4)

Medievil 2 (PS5 | PS4)

Bu ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar arasından en dikkat çekeni elbette God of War Ragnarök. Dahası böylesine büyük bir oyunun kütüphaneye katıldığı ayda diğer oyunlar da bir o kadar ilgi çekici.

Indiana Jones and the Great Circle'ın henüz PlayStation 5 için çıkış tarihi verilmiş değil ama öncesinde bu ay kütüphaneye eklenen Indiana Jones and the Staff of Kings'i oynamak isteyebilirsiniz. Ayrıca Yakuza severler için de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name bu ay kütüphaneye eklenen oyunlar arasında.

Peki siz bu ay PlayStation Plus kütüphanesine eklenen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.