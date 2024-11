Sony, el konsolu PlayStation Portal'a en baştan beri istenen bulut oyun özelliğini nihayet eklenmeye başladığını duyurdu.

Sony, geçtiğimiz yılın bu zamanlarında “PlayStation Portal” ismini verdiği el konsolunu piyasaya sürmüştü. 8 inç ekrana ve DualSense benzeri kontrolcü yapısına sahip bu cihaz, maalesef bağımsız bir cihaz olarak gelmiyor, daha çok bir uzaktan oynatıcı görevi görüyordu. Yani oyunlar için PS5 sahibi olmak gerekliydi. Wi-Fi aracılığıyla bu oyunları oynayabiliyordunuz.

Ancak dün gece PS Portal hakkında oyunseverleri çok mutlu edecek bir gelişme yaşandı. Sony, cihaza herkesin istediği özelliğin geleceğini duyurdu. PlayStation Portal, en baştan beri sahip olması gereken bulut oyun desteğine nihayet kavuşacak.

Beta olarak çıkış yapacak özellik, şimdilik belli PS Plus oyunlarını içerecek ve belli ülkelerde sunuldu

Özelliğin, sistem güncellemesi yoluyla belli ülkelerde beta olarak PS Plus Premium (Türkiye’de Deluxe olan abonelik) aboneleri için çıkış yapacağını belirtelim. Maalesef bu ülkeler arasında Türkiye yok. Kullanıcıların 720p’de oynamak için minimum 7 Mbps, 1080p’de ise en az 13 Mbps bağlantı hızına ihtiyacı olacak.

Ayrıca şimdilik her oyunu da oynamak mümkün değil. PS Plus kataloğundaki 120 civarındaki seçili yapımların oynanacağı belirtilmiş. Bunlar arasında Ghosts of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Dave the Diver, Ratchet & Clank: Rift Apart gibi yapımlar var.

Daha test sürecinde olmasından dolayı sınırlı sayıda ülkede ve oyunda denenmesi oldukça normal. Cihaz, geniş çapta kullanıma sunulduğunda çok daha fazla oyunu oynatma yeteneği kazanacak ve artık gerçekten de bağımsız bir el konsolu olarak nitelendirilmeye başlayacaktır.

Bazı PS Plus özelliklerinin de en başta olmayacağını eklemek gerekiyor. Oyun denemeleri, parti sesli sohbet, belli oyunlara oyun daveti, 3D ses, PS4 ve PS3 oyunlarını oynatma gibi özellik yok. Ayrıca çocuk hesapları da kullanamıyor. Geniş çapta çıkış yaptığında bu özelliklerin gelip gelmeyeceği belli değil.